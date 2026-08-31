Трагическая утрата: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Анатолий Бабич. Фото

На Покровском направлении при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Анатолий Бабич. Сердце защитника Украины остановилось 15 июня 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Болезненная утрата

"15 июня 2026 года в Покровском районе Донецкой области погиб механик экипажа беспилотных авиационных комплексов батальона беспилотных систем 414 ОБрУБАС ВСУ "Птицы Мадяра" солдат Анатолий Бабич (Панда)", — говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 4 сентября 1995 года в городе Боярка. После окончания школы получил образование в Боярском колледже экологии и природных ресурсов, а затем в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины. С февраля 2021 года работал инженером-электроником.

Также занимался волонтерской деятельностью, изготавливая комплектующие для беспилотных летательных аппаратов. Был почетным донором Украины, неоднократно сдавал кровь, спасая жизни других людей.

В июле 2025 года добровольно встал на защиту нашего государства и присоединился к рядам Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

"Анатолий был любящим сыном, искренним, добрым и отзывчивым человеком. Он всегда приходил на помощь родным, друзьям и каждому, кто в ней нуждался, пользовался уважением среди сослуживцев и высоко ценился командованием. В скорби остались родители, родные и невеста", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 1 августа 2026 года при выполнении боевого задания погиб военный из села Софиевская Борщаговка Киевской области Александр Ткач. Воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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