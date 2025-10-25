Без отца осталась маленькая дочь: на фронте погиб защитник из Львова. Фото

Во Львове 25 октября будут прощаться с защитником Василием Кобрином, погибшим на фронте. Смертельные ранения воин получил 16 октября, когда вез воду и еду побратимам.

Дома Героя, которому навсегда останется 27 лет, ждала маленькая дочь. О потере рассказали во львовской Церкви Рождества Пресвятой Богородицы и в Автомобильно-дорожном профессиональном колледже.

Что известно о Герое

Родился Василий Кобрин 20 февраля 1998 года во Львове, в районе Сихов. Там он окончил школу и научился играть на трубе.

Мужчина был алтарником Церкви Рождества Пресвятой Богородицы и выпускником автомеханического отделения Автомобильно-дорожного профессионального колледжа: это заведение Василий Кобрин закончил в 2017-м.

"Добрый, искренний, всегда готовый помочь – он жил, чтобы служить Богу и людям", – вспоминают о защитнике в храме, прихожанином которого он был.

В ряды Вооруженных сил Украины Василий Кобрин присоединился в июне 2024 года. А 16 октября он погиб. Смертельные ранения воин получил, когда вез на позиции воду и еду для побратимов.

У Героя остались жена, маленькая дочь, родители.

Прощаются с Василием Кобрином во Львове 25 октября.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне в Полтаве попрощались с защитником, который погиб в Донецкой области. Максим Пушкарь стал в ряды Вооруженных сил Украины в начале полномасштабного вторжения РФ, проходил службу в должности оператора беспилотных летательных аппаратов. Последний бой он принял 16 октября.

