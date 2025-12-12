Верховный суд восстановил статус скандальной судьи, которая обвиняла украинскую власть в оккупации Крыма: все подробности дела

В четверг 11 декабря Большая Палата Верховного Суда приняла решение, которым фактически вернула статус судьи Инне Отрош, несмотря на то что ее квалификационное оценивание завершилось отрицательно. Рассмотрение состоялось в Киеве, и суд прямо признал неправомерным повторное оценивание, которое проводила ВККС после внесения Высшим советом правосудия представления Президенту.

Решение обнародовала официальная страница Верховного Суда в Facebook, где отметила, что процедура, которую ВККС пыталась восстановить в 2023 году, была юридически завершена еще в 2019 году. В сообщении подчеркнули: "Оценка ВСП 2021 года является итоговой в этой процедуре". Авторы заявления уточнили, что Президент не имеет права игнорировать представление ВСП, а судья имеет законные ожидания относительно доступа к профессии в соответствии со статьей 8 Конвенции.

Позиция суда

Большая Палата пояснила, что решение коллегии ВККС 2019 года о соответствии судьи занимаемой должности является юридически завершенным этапом оценивания. А Закон № 679-ІХ позволял ВСП вносить представление о назначении даже без рекомендации от Комиссии, если предыдущая оценка уже была принята. Суд подчеркнул: возвращение к предыдущим стадиям после внесения представления Президенту противоречит требованиям закона и нивелирует полномочия Высшего совета правосудия.

В своем решении Большая Палата отдельно отметила, что судья имела обоснованное ожидание не проходить повторные процедуры после того, как ВСП в 2021 году внес представление Президенту. Это ожидание следовало из действующего закона и стало ключевым аргументом, почему повторное квалификационное оценивание признали неправомерным. Суд отметил: одновременное существование двух противоположных решений по одной судье противоречит принципу юридической определенности и может создавать риски для государства по делам ЕСПЧ.

В 2023 году, уже в обновленном составе, ВККС решила продолжить оценивание судьи, признав предыдущую процедуру незавершенной. Комиссия получила новое заключение Общественного совета добропорядочности и в 2024 году приняла решение о несоответствии Отрош занимаемой должности. ВСП поддержал это представление, после чего судья обжаловала оба решения в Верховном Суде. Она заявила, что стала жертвой двойного оценивания, и настаивала на нарушении принципа юридической определенности.

Позиция Отрош

Экс-судья доказывала, что ее увольнение в 2024 году противоречит действующему законодательству, поскольку Закон № 679-ІХ позволял ей завершить процедуру без повторного рассмотрения в ВККС. Она также ссылалась на то, что Президент не подписал указ о ее повторном назначении, хотя представление ВСП было внесено. В своих аргументах Отрош подчеркивала, что закон Бабия якобы создал группу судей, которым не нужно повторно проходить собеседование с полным составом Комиссии, даже при наличии негативного заключения ОСД.

Решение Большой Палаты стало переломным не только для самой Инны Отрош, но и для всей системы судейского оценивания. Ведь на практике оно отменяет результаты квалификационного оценивания, проведенного в 2024 году, и открывает путь к восстановлению статуса для других судей в подобной ситуации. В постановлении отмечается, что итоговое решение ВСП не может быть поставлено под сомнение повторными процедурами. Но в то же время это создает новую юридическую реальность, в которой предыдущие выводы ВККС и ВСП теряют определяющий вес в случае внесения представления Президенту.

В деле также содержатся отдельные мнения судей Большой Палаты. Они свидетельствуют, что решение принималось непросто, а дискуссия внутри суда была длительной. И хотя итоговый вердикт является однозначным, отдельные судьи высказали иное видение правовой позиции.

Инна Отрош неоднократно оказывалась в центре общественного внимания. После начала российской агрессии она регулярно ездила во временно оккупированный Крым и в Санкт-Петербург, объясняя это личными потребностями. Во время собеседования она фактически обвинила украинскую власть в оккупации Крыма, что вызвало резонанс и критическую оценку Общественного совета добропорядочности. Кроме того, ее состояние становилось предметом сомнений, ведь часть имущества не соответствовала официальным доходам.

Ход обжалований

Еще в 2019 году Отрош обжаловала решение Высшей квалификационной комиссии судей в Верховном Суде, пытаясь избежать заседания с полным составом ВККС. Большая Палата тогда решила, что при наличии отрицательного заключения Общественного совета добродетели участие в заседании с полным составом Комиссии является обязательным. В 2024 году на таком заседании ВККС рекомендовала ее уволить, а Высший совет правосудия поддержал это решение.

Новое обжалование в 2024 году касалось уже итогов квалификационного оценивания. Экс-судья настаивала, что закон Бабия позволял отдельным судьям избежать повторного собеседования даже после негативного заключения ОСД. В то же время ВККС и ВСП придерживались другой позиции, подчеркивая, что для судей не может существовать упрощенных процедур, а все оценки должны происходить в рамках общих правил.

Большая Палата уже принимала решение по похожему делу, связанному с судьей Мариной Лозинской. Тогда были отменены результаты квалифоценивания, и эта позиция, как отмечают в профессиональных кругах, фактически стала основой для нынешнего возвращения Отрош. Хотя Общественный совет добропорядочности, ВККС и Высший совет правосудия придерживались единой и последовательной позиции о правомерности ее увольнения, Большая Палата Верховного Суда на этот раз отступила от предыдущей практики.

Возможные последствия

Решение о восстановлении статуса судьи Инны Отрош уже оценивают как такое, которое может существенно изменить ситуацию в судебной системе. Оно открывает возможность для возвращения десятков судей, которые не прошли или провалили квалификационное оценивание, но в свое время получили представление ВСП о назначении. Фактически Большая Палата поставила под сомнение выводы Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и даже часть собственной практики предыдущих лет.

Антон Зелинский, адвокационный менеджер Фонда DEJURE, в своей реакции отметил, что судья после такого решения "будет получать значительные выплаты из бюджета" и одновременно не будет осуществлять правосудие до подписания указа Президентом. Он также отметил, что решение БП ВС создает условия для неконтролируемого возвращения недобропорядочных судей и может подорвать доверие к судебной реформе.

Несмотря на восстановление статуса, Отрош не может осуществлять правосудие, пока Президент не подпишет указ о ее назначении на должность бессрочно. А именно это решение и стало причиной многочисленных юридических споров. В своем постановлении Большая Палата еще раз подчеркнула, что действующий закон не предоставляет Президенту права отказаться от подписания представления Высшего совета правосудия, если такое представление уже внесено.

Ситуация демонстрирует, что конфликт между процедурами ВККС, полномочиями ВСП и ролью Президента в судейских назначениях остается проблемным. И нынешнее решение может стать отправной точкой для масштабного пересмотра системы квалификационного оценивания.

