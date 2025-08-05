Верховный суд отменил приказ ТЦК о призыве забронированного: что должна сделать воинская часть

Верховный суд отменил приказ Территориального центра комплектования и социальной поддержки о призыве забронированного работника. Также воинская часть была обязана исключить его из списков личного состава.

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Это решение подтвердил Пятый апелляционный административный суд, рассмотрев дело 400/11496/24. Там отметили, что позиция Верховного суда относительно "необратимости незаконной мобилизации" не является образцовой и не применяется автоматически ко всем подобным случаям, где оспаривается процедура призыва по мобилизации.

В этом деле апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции о противоправности действий ТЦК. Соответственно, был отменен приказ начальника ТЦК о призыве забронированного мужчины, а мужчину должны были исключить из списков в/ч.

В свою очередь воинская часть в апелляционной жалобе настаивала на необратимости незаконного призыва, ссылаясь на общеизвестные выводы Верховного суда в постановлении от 5 февраля 2025 года по делу 160/2592/23. Однако апелляционный суд отклонил эти доводы, поскольку каждое дело имеет свои личности и индивидуальные обстоятельства, которые оцениваются отдельно на основании доказательств.

В решении Пятого апелляционного административного суда говорится, что дело, которое рассматривал Верховный суд, касалось военнослужащего, который оспаривал мобилизацию из-за того, что не проходил военно-врачебную комиссию (ВВК). Зато в деле №400/11496/24 вопрос процедуры прохождения ВВК или других действий ТЦК не рассматривался, поэтому эти дела нельзя считать одинаковыми.

"При этом, выводы Верховного суда о признании процедуры призыва необратимой, не являются образцовыми, а касаются конкретного случая военнослужащего, который почти через год обратился в суд с иском о непрохождении ВВК, а потому коллегия судей не видит оснований для принятия во внимание такие ссылки", – отметили в апелляционном суде.

Что известно о деле

Истец работал механиком в ООО, которое приказом Минагрополитики признано критически важным для экономики. Предприятие подало в министерства списки сотрудников для бронирования, и Минобороны согласовало эти отсрочки. Согласно результату бронирования по заявлению ООО, сформированного средствами Портала "Дія", человек был забронирован до 22 июля 2025 года, а сообщение об этом ТЦК получило заказным почтовым отправлением еще 27 августа 2024 года.

13 ноября 2024 года в адрес ООО поступило распоряжение начальника ТЦК по оповещению военнообязанных работников об их вызове в ТЦК. 19 ноября истец прибыл в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Несмотря на действующее бронирование, 19 ноября 2024 ТЦК признал мужчину годным к службе, мобилизовал его и направил для прохождения военной службы. Истец обратился в суд с иском к ТЦК и воинской части, в котором просил признать противоправным и отменить приказ начальника ТЦК в части призыва и направления для прохождения военной службы по мобилизации в воинскую часть и обязать воинскую часть исключить его из списков личного состава.

Решение суда первой инстанции

28 февраля 2025 года Николаевский окружной административный суд удовлетворил иск.

Суд пришел к выводу, что истец не может нести ответственность за принадлежность передачи информации о своей отсрочке в ТЦК, ведь эта процедура зависит от коммуникации между его предприятием и территориальным центром, а не от самого работника. Поэтому приказ начальника ТЦК о мобилизации суд признал противоправным и подлежащим отмене.

Кроме того, суд отметил, что хотя Закон "О воинской обязанности и военной службе" прямо не предусматривает увольнение с военной службы из-за незаконной мобилизации, сама служба является следствием такого приказа. Чтобы полностью восстановить права истца, суд обязал воинскую часть под руководством командира принять решение о его увольнении со службы и исключении из списков личного состава.

Воинская часть подала апелляцию, утверждая, что приказы начальника ТЦК и командира воинской части являются актами индивидуального действия. Также в в/ч отметили, что действующее законодательство не предусматривает увольнение военнослужащего и исключение из списков части на основании решения суда (кроме случаев, когда это делается по приговору), даже если призыв был незаконным.

Что решил апелляционный суд

Апелляционный суд подробно рассмотрел дело и подтвердил решение первой инстанции. Суд пояснил, что военнообязанный считается забронированным и имеет отсрочку от мобилизации с момента внесения его на специальный воинский учет, который ТЦК должен оформить в течение 5 рабочих дней после получения решения о бронировании. Сведения об отсрочке вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, к которому работники ТЦК имеют полный доступ.

В ТЦК обязаны проверять наличие отсрочки и вести специальный учет забронированных лиц, чтобы избежать незаконной мобилизации. В этом деле истец имел отсрочку до 22.07.2025 года, о чем ТЦК был надлежащим образом уведомлен предприятием и через Портал "Дія", а также эта информация была доступна в Едином реестре. Однако ТЦК не проверил эти данные и издал приказ о призыве.

Суд согласился с выводом первой инстанции: истец не может нести ответственность за надлежащее доведение до ТЦК информации, поскольку это зависит от коммуникации между его предприятием, где работает истец, и центром комплектования, а не от него лично.

Апеллянт в апелляционной жалобе утверждал, что приказ о мобилизации является актом индивидуального действия, который "исчерпался" фактом выполнения, то есть призывом истца для дальнейшего прохождения военной службы по мобилизации, а потому отмена соответствующего приказа в части не является самостоятельным основанием для изменения статуса истца. Однако суд такие доводы отклонил.

Коллегия судей также отметила, что лицо имеет право обжаловать индивидуальный акт субъекта властных полномочий в судебном порядке, если он непосредственно касается его прав и законных интересов. Это соответствует практике Большой Палаты Верховного Суда и не противоречит праву на доступ к суду, а отмена приказа является эффективным способом защиты, потому что предотвращает дальнейшие нарушения прав истца.

Итак, приказ начальника ТЦК о призыве истца на военную службу является противоправным и подлежит отмене.

Суд также согласился с тем, что для полного восстановления прав истца военная часть должна уволить его с военной службы и исключить из списков личного состава. Хотя закон прямо не предусматривает увольнение из-за незаконной мобилизации, служба является прямым следствием противоправного приказа. Поэтому такой способ защиты является надлежащим.

Доводы апеллянта о "необратимости" призыва и ссылки на дело №160/2592/23 суд отклонил, объяснив, что:

каждое дело имеет свои обстоятельства, и решение Верховного суда в конкретном случае не является обязательным для других процессов;

в упомянутом деле истец оспаривал процедуру прохождения ВВК, а не сам приказ о призыве.

истец имел действующую отсрочку, а ТЦК не проверил ее наличие в государственном реестре и не учел уведомление о бронировании;

выводы Верховного суда не являются образцовыми, а касаются конкретной ситуации.

Суд подтвердил, что ТЦК обязан проверять наличие бронирования и действовать в соответствии с данными специального воинского учета.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители завершили досудебное расследование в отношении трех работников Дубенского районного территориального центра комплектования и соцподдержки, что на Ровенщине. Их обвиняют в том, что сначала они избили, а затем противоправно мобилизовали мужчину.

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