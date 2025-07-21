Вениславский объяснил, могут ли появиться мобильные ТЦК в Украине. Видео

В Украине могут появиться мобильные территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Однако такое решение должно принимать военное командование.

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Об этом заявил член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский в Media Center Ukraine. По его словам, с юридической точки зрения препятствий для этого нет. В законе не предусмотрено, что ТЦК должны размещаться в конкретных местах.

"С точки зрения нормативно-правового обеспечения, с точки зрения законодательного обеспечения я проблем не вижу. В законе не предусмотрено, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны находиться в четко определенных местах, учитывая те целенаправленные удары Российской Федерации, которые она в течение последнего месяца практикует на территории ТЦК и СП", – отметил Вениславский.

По словам нардепа, российские атаки на эти объекты являются одной из составляющих гибридной войны. Россия пытается запугать граждан, что на территории ТЦК и СП быть опасно и т.д.

"Я думаю, что мобильные ТЦК на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, которые могут быть приняты как Кабинетом министров, так и даже командованием Вооруженных сил, имеют право на существование", – пояснил парламентарий.

Он также напомнил, что Верховная Рада в 2023 году приняла закон об усилении мобилизации, фактически выполнив все требования, в частности по диджитализации и переносу всех этих вопросов в цифровой режим. Эти действия, по словам Вениславского, существенно облегчают работу, в том числе мобильных ТЦК.

"Современные технологии позволяют обеспечить и компьютерной связью, и доступом к базам. Поэтому я в этом проблем не вижу, но это решение командования, Верховная Рада к этому никакого отношения не имеет, потому что от нее этот вопрос не зависит", – подытожил нардеп.

Что предшествовало

Представитель Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев заявил, что ТЦК и СП могут изменить формат работы для безопасности персонала и посетителей. По его словам, сотрудников могут рассредоточить, а некоторые услуги будут предоставлять в дистанционном режиме. Это связано с серией российских ударов по ТЦК, которые враг совершил за два месяца лета.

Саранцев отметил, что удары РФ по ТЦК – это не первая попытка врага сорвать мобилизацию, а лишь очередная волна. Начиналось все с информационной кампании, а затем страна-агрессор вербовала агентов, которые должны были проносить в учреждения взрывчатку.

С 30 июня по 7 июля российские оккупационные войска нанесли не менее пяти ударов по объектам ТЦК и СП в Украине. OBOZ.UA и группа "Информационное сопротивление" рассказали, почему враг выбрал такую тактику и чем это грозит.

Так, 6 июля Россия атаковала ударными дронами Кременчуг на Полтавщине. Было поражено здание территориального центра комплектования и социальной поддержки и жилой дом рядом, где возник пожар, пострадали люди. В следующий раз страна-агрессор нанесла воздушные удары по Харькову и Запорожью. В обоих городах атакованы здания ТЦК и СП, четыре человека пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты продолжают разгонять тему "народного гнева", направленного на сотрудников ТЦК. Главный месседж – в якобы массовом физическом сопротивлении мобилизации со стороны украинцев.

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