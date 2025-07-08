Дистанционка и цифровизация: в Сухопутных войсках не исключили переформатирование работы ТЦК из-за угрозы обстрелов. Видео

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут изменить формат работы для безопасности персонала и посетителей. Это связано с серией российских ударов по ТЦК, которые враг совершил за последнюю неделю.

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Об этом в эфире "Информационного стрима" рассказал спикер Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев. Он отметил, что работников ТЦК могут рассредоточить, а некоторые услуги будут предоставлять в дистанционном режиме.

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Уже сейчас есть определенные алгоритмы обеспечения безопасности работы ТЦК. Так, во время воздушных тревог и ракетных угроз учреждения закрываются, а весь персонал и посетители переводятся в безопасные места.

Саранцев отметил, что эти удары РФ по ТЦК – это не первая попытка врага сорвать мобилизацию, а лишь очередная волна. Начиналось все с информационной кампании, а затем страна-агрессор вербовала агентов, которые должны были проносить в учреждения взрывчатку.

"Ни одна попытка им не удается. Да, возможно, есть какие-то определенные неудобства, это новый для нас вызов и нужно вводить новые решения. Но процесс мобилизации не останавливался и не остановится, мы продолжаем работу по комплектованию наших подразделений", – сказал спикер.

Напомним: с 30 июня по 7 июля российские оккупационные войска нанесли не менее пяти ударов по объектам ТЦК и СП в Украине. OBOZ.UA и группа "Информационное сопротивление" рассказали, почему враг выбрал такую тактику и чем это грозит.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 июля Россия атаковала ударными дронами Кременчуг на Полтавщине. Было поражено здание территориального центра комплектования и социальной поддержки и жилой дом рядом, где возник пожар, пострадали люди.

В понедельник, 7 июля, страна-агрессор РФ нанесла воздушные удары по Харькову и Запорожью. В обоих городах атакованы здания ТЦК и СП, четыре человека пострадали.

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