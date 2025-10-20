Венера в Весах усилит обаяние: какие знаки зодиака точно влюбятся

13 октября Венера — планета романтики, чувственности и желания — вернулась в свой родной знак, Весов, напоминая нам, что жизнь дается для того, чтобы жить ее весело, праздновать ее и быть окруженным красотой.

Видео дня

Этот транзит обещает космическую перезагрузку для отношений. Отношения становятся зеркалами, поскольку они отражают лучшее в нас, при этом проливая свет на то, что мы игнорировали, пишет OBOZ.UA.

В конце концов, Венера в Весах идеально подходит для свиданий, романтических жестов и искренних примирений. Пары могут вновь открыть свою искру, тогда как платонические связи превращаются в нечто большее. Узнайте, что означает Венера в Весах для вашего знака зодиака.

Овен (20 марта – 19 апреля)

Возможно, вы скучаете по другу или нуждаетесь в искреннем разговоре с близким человеком, который прояснит ситуацию в ваших отношениях. Кто-то также может сделать большой шаг вперед, доказав, что он полностью за.

Телец (19 апреля – 20 мая)

Любовь кроется в деталях, Тельцы. Все, начиная от милых жестов – например, когда кто-то помнит, какой именно кофе вы любите, и заканчивая тем, что упорядочивает свой распорядок дня так, чтобы вам было удобно.

Близнецы (20 мая – 20 июня)

Романтика снова придет в вашу жизнь, Близнецы. Вечернее свидание может превратиться в нечто незабываемое, или простой флирт может стать таким же романтичным, как сцена из фильма. Будь то свидание или творческий проект, искры летают везде, куда бы вы ни пошли.

Рак (20 июня – 22 июля)

Раки, ваша романтика ждет вас дома. Идеальный уютный вечер в семейном кругу может включать совместное приготовление ужина или розовый свет свечей и разговоры, которые сделают ваше пространство священным. Кто-то особенный также может захотеть познакомиться с твоей семьей или почувствовать себя родным.

Лев (22 июля – 22 августа)

Твои слова имеют магию, поэтому используй их с умом, Лев. Все, от любовных писем и ночных разговоров до остроумных групповых сообщений, может сблизить. Разговоры могут перерасти во флирт, а флирт — во что-то романтическое.

Дева (22 августа – 22 сентября)

Любовь — это практическое, но одновременно и романтическое чувство, Дева. То ли подарок, то ли вкусный десерт, или доказательство верности действиями, что-то из этого напомнит тебе, что любовь — это не просто слова, но и проявление личности.

Весы (22 сентября – 22 октября)

Все взгляды обращены на тебя, и можно смело сказать, что это твой звездный час. Этот магнетизм невозможно игнорировать, и мир не может не заметить этого. Жди комплиментов, поклонников и волнения от осознания того, что ты — та или тот, к кому все хотят приблизиться.

Скорпион (22 октября – 21 ноября)

Скорпионы, старые чувства снова напомнят о себе, и это тебя удивит. Может снова появиться прежняя влюбленность, или же ты можешь увидеть во сне кого-то, кого совсем забыл или забыла. Это сезон тайных стремлений и душевных связей.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Дружеские отношения могут перерасти в нечто большее, Стрельцы. Простая встреча может размыть грань между платоническими и романтическими отношениями, или же вы можете почувствовать тягу к кому-то из вашего круга так, что это начнет казаться вам настоящей судьбой. Истории любви могут начаться в самых непринужденных местах.

Козерог (21 декабря – 19 января)

Козероги, именно в этот момент стоит обратить внимание на свой близкий круг на работе. Кто-то может восхищаться вашей настойчивостью на работе и захотеть построить что-то вместе, или же вы можете встретить потенциального ухажера через близкого коллегу. Публичные проявления привязанности могут показаться сейчас особенно романтичными.

Водолей (19 января – 18 февраля)

Любовь похожа на приключение, поэтому готовься окунуться в него. Спонтанный побег, новый опыт с любимым человеком или романтическая связь с кем-то из другого мира принесет сладкое волнение.

Рыбы (18 февраля – 20 марта)

Будь то глубокие ночные разговоры, обмен секретами или моменты страсти, которые кажутся трансформационными, сейчас для вас все особенно интимно. Кто-то также может завоевать ваше доверие таким образом, что вы захотите отдать ему все.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

