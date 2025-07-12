Вечный почет и память: на войне погиб герой из Ивано-Франковской области Василий Гуцуляк. Фото

В боях против российских оккупантов погиб старший солдат Василий Романович Гуцуляк – житель города Снятин Ивано-Франковской области. Воин отдал свою жизнь 11 июля во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

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О гибели защитника сообщил Снятинский городской совет. Местные власти выразили искренние соболезнования по поводу невосполнимой потери воина.

Василию Гуцуляку был 41 год. Он родился в 1983 году и стал на защиту Украины после начала полномасштабной войны с Россией. В составе Вооруженных сил Украины выполнял боевые задачи на одном из самых опасных направлений – востоке страны. Там, в Донецкой области, и оборвалась его жизнь.

Городской голова, Исполнительный комитет Снятинского городского совета, депутатский корпус и работники админаппарата выразили искренние соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты – гибели защитника Украины Василия Гуцуляка.

"В эти дни скорби трудно найти слова, которые бы смогли облегчить душевную боль от потери родного Вам человека. Примите самые искренние соболезнования. Пусть память о Герое навсегда останется в наших сердцах. Вечный почет и память Герою...", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, на Днепропетровщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Владимир Прокопенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 5 июля.

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