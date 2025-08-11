Вечная память и уважение Герою: в боях на Харьковщине погиб защитник из Тернопольской области. Фото

Украина продолжает терять своих лучших сыновей на несправедливой войне с террористом. 5 августа 2025 года печальная весть пришла на Тернопольщину. В районе населенного пункта Землянка Харьковской области погиб военный Бакса Александр Михайлович.

Об этом сообщили в Великоберезовицкой громаде. Военный был жителем села Мишковичи. Он родился 13 июня 1971 года.

"Сегодня, 10 августа, провели в последний путь Героя. Он родился в Кременецкой области. Вместе с семьей проживал в селе Мышковичи Великоберезовицкой общины. 13 августа 2024 года Александр Михайлович присоединился в ряды Вооруженных сил Украины. Служил в 1-м Донецком пограничном отряде, был старшим сержантом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что у Героя осталась жена Галина, дочери Анастасия и Оксана, а также внучки – Злата и Мия.

"Великоберезовицкая община склоняет головы в скорби и выражает искренние соболезнования семье павшего защитника. Светлая память и вечное уважение Герою, который отдал жизнь за Украину!" – резюмировали печальное известие в общине.

Напомним, что во время боевого задания на фронте погиб 30-летний воин и пластун Кирилл "Коуч" Лудвик родом из Киева. Он был учителем и воспитателем, соорганизатором многих пластовых лагерей новачества и тренировок для подготовки кадров воспитателей. В 2024-м добровольно присоединился в ряды 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, участвовал в боевых действиях на Донбассе.

Также во время выполнения боевого задания в результате атаки вражеского дрона погибла 39-летняя защитница Марина "Мэри" Гриценко с Черниговщины. До присоединения к рядам ВСУ она была участницей национальной скаутской организации "Пласт" и работала в Черниговском художественном музее Галагана. У нее остались 15-летняя дочь и родители.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах попрощались с 35-летним защитником Максимом Авраменко, который погиб в Донецкой области. Он служил номером обслуги пулеметного отделения взвода огневой поддержки, за участие в боях за Бахмут получил боевую награду.

