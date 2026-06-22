Вдохновителем польско-украинского примирения был папа Иоанн Павел II, — предстоятель УГКЦ

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав заявил, что именно святой папа Иоанн Павел II стал инициатором польско-украинского примирения и предложил формулу взаимного прощения.

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Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Эспрессо", записанном 19 июня накануне 25-й годовщины апостольского визита понтифика в Украину. По его словам, тема польско-украинского примирения была одним из важных направлений служения Иоанна Павла II.

"Хочу лишь напомнить, что польско-украинское примирение началось именно по его инициативе. Он был его вдохновителем", – подчеркнул Блаженнейший Святослав.

Путь к примирению

Предстоятель напомнил, что еще в 1987 году, накануне празднования тысячелетия Крещения Руси-Украины, Иоанн Павел II инициировал в Риме встречу польского и украинского греко-католических епископатов. В то время УГКЦ оставалась в подполье на территории Советского Союза, однако именно тогда стороны начали диалог, который впоследствии получил название "диалог примирения".

"Это было ещё в советское время. Наша Церковь ещё находилась в подполье на родных землях. Тогда два епископата – польский и украинский – начали этот процесс диалога, который мы назвали "диалогом примирения"", – пояснил он.

Особое значение, по словам Главы УГКЦ, имел апостольский визит Иоанна Павла II в Украину в 2001 году. Блаженнейший Святослав отметил, что этот визит можно назвать визитом примирения, поскольку во время него понтифик попросил прощения у украинского народа за исторические обиды, нанесенные со стороны Польши и Римско-католической Церкви.

Подробности примирения

В то же время Блаженнейший Святослав обратил внимание на события июня 2005 года, когда процесс взаимного прощения вышел за пределы церковной иерархии и охватил тысячи верующих. Во время III Краевого Евхаристического конгресса в Варшаве 18–19 июня совместное послание епископов Украины и Польши о взаимном прощении и примирении подписали Блаженнейший Любомир Гузар и кардинал Юзеф Глемп.

На следующий день, 19 июня, во время заключительной мессы Блаженнейший Любомир и архиепископ Юзеф Михалик вместе произнесли молитву примирения. А уже через неделю, 26 июня, этот акт во второй раз торжественно провозгласили во Львове на Сыхове во время завершения Евхаристического собора УГКЦ.

"Именно папа Иоанн Павел II был тем, кто подарил нам формулу примирения – „Прощаем и просим прощения"", – отметил Глава УГКЦ.

Предстоятель также процитировал слова понтифика о прощении како "бальзаме, исцеляющем историческую память". По его словам, Иоанн Павел II призвал украинцев и поляков не оставаться заложниками прошлого, а совместно строить будущее как два европейских народа.

Вызовы современности

Блаженнейший Святослав подчеркнул, что процесс примирения не завершился и требует постоянной работы. По его словам, смена политических элит и попытки вновь обострять исторические противоречия нередко создают новые трудности.

"Каждый раз, когда к власти приходят новые политики, когда начинают раздраивать те раны, которые мы хотим залечить, у меня порой возникает ощущение, что нам в этом приходится начинать сначала, с нуля. Но процесс примирения продолжается", – сказал он.

Глава УГКЦ убежден, что Церковь должна и впредь поддерживать дело польско-украинского примирения и развивать наследие Иоанна Павла II. По его мнению, этот процесс нельзя сводить исключительно к политической плоскости, ведь он имеет глубокое духовное измерение.

Как писал OBOZ.UA:

– 19 июня канцелярия президента РП опубликовала официальное заявление о том, что Зеленского лишили ордена Белого Орла. Президент Украины принял это решение и отправил награду обратно в Польшу "Новой почтой".

– В знак солидарности от своих орденов, полученных от руководства Варшавы, отказались второй президент Украины Леонид Кучма, третий глава государства Виктор Ющенко и пятый президент Петр Порошенко.

– Кроме того, от польских наград добровольно отказались министр иностранных дел Андрей Сибига и бывший глава МИД Борис Тарасюк, глава Офиса президента Кирилл Буданов, посол Украины в Польше Василий Боднар.

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