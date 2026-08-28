Ваш опыт может изменить их будущее: проект "Молодёжь выбирает Украину" ищет наставников

Фонд Рината Ахметова приглашает опытных и мотивированных специалистов стать наставниками для молодежи, вернувшейся в Украину после оккупации, принудительного перемещения или депортации.

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Набор проводится в рамках пилотного проекта "Молодежь выбирает Украину", который Фонд реализует совместно с Офисом омбудсмена и Министерством молодежи и спорта Украины.

Если вы готовы делиться профессиональным опытом, поддерживать и помогать молодежи определиться с будущим, заполните анкету и присоединяйтесь к проекту.

Участники проекта – двадцать молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет, которые вернулись к жизни в Украине, учатся, ищут работу и планируют своё будущее. Познакомиться с их историями можно в спецпроекте с Forbes Ukraine.

"Вернуть молодежь домой недостаточно. Нужно помочь ей вернуть контроль над собственной жизнью, увидеть будущее в Украине и получить реальные инструменты для самостоятельности. Это главная задача, которую мы ставим перед собой", – объясняет Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Помимо наставничества, в рамках проекта участники получают комплексное сопровождение: психологическую и медицинскую помощь, профориентацию, образование, содействие в трудоустройстве, юридическое сопровождение и решение жилищных вопросов.