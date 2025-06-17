Варить не обязательно: как вкусно и очень быстро приготовить молодой картофель
Молодой картофель можно не только варить, но еще можно очень вкусно запечь его, пожарить и стушить. Для яркого и нежного вкуса добавьте масло, сыр, зелень, специи, лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного молодого картофеля, со специями и маслом.
Ингредиенты:
- Молодой картофель – 1-1,5 кг
- Вода – 150 мл
- Масло – 120 г
- Паприка – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу
- Укроп измельченный
- Чеснок – 2 зуб.
Способ приготовления:
1. Помойте молодой картофель и выложите в сковородку. Берите сковородку с бортиками, чтобы было удобно смешивать.
2. Влейте воду, посолите, накройте крышкой и готовьте на среднем огне до готовности, вода должна полностью выкипеть (около 15-20 минут в зависимости от размера картофеля).
3. Добавить масло и паприку, увеличить огонь и обжарить до золотистой корочки.
В конце добавить натертый чеснок и измельченную зелень!
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