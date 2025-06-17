УкраїнськаУКР
русскийРУС

Варить не обязательно: как вкусно и очень быстро приготовить молодой картофель

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
3,0 т.
Варить не обязательно: как вкусно и очень быстро приготовить молодой картофель

Молодой картофель можно не только варить, но еще можно очень вкусно запечь его, пожарить и стушить. Для яркого и нежного вкуса добавьте масло, сыр, зелень, специи, лук.

Видео дня
Как вкусно приготовить картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного молодого картофеля, со специями и маслом.

Рецепт картофеля

Ингредиенты:

  • Молодой картофель – 1-1,5 кг
  • Вода – 150 мл
  • Масло – 120 г
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу
  • Укроп измельченный
  • Чеснок – 2 зуб.

Способ приготовления:

1. Помойте молодой картофель и выложите в сковородку. Берите сковородку с бортиками, чтобы было удобно смешивать.

Молодой картофель

2. Влейте воду, посолите, накройте крышкой и готовьте на среднем огне до готовности, вода должна полностью выкипеть (около 15-20 минут в зависимости от размера картофеля).

Приготовление картофеля

3. Добавить масло и паприку, увеличить огонь и обжарить до золотистой корочки.

Зелень для картофеля

В конце добавить натертый чеснок и измельченную зелень!

Готовый картофель

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: