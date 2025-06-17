Варить не обязательно: как вкусно и очень быстро приготовить молодой картофель

Молодой картофель можно не только варить, но еще можно очень вкусно запечь его, пожарить и стушить. Для яркого и нежного вкуса добавьте масло, сыр, зелень, специи, лук.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного молодого картофеля, со специями и маслом.

Ингредиенты:

Молодой картофель – 1-1,5 кг

Вода – 150 мл

Масло – 120 г

Паприка – 1 ч.л.

Соль – по вкусу

Укроп измельченный

Чеснок – 2 зуб.

Способ приготовления:

1. Помойте молодой картофель и выложите в сковородку. Берите сковородку с бортиками, чтобы было удобно смешивать.

2. Влейте воду, посолите, накройте крышкой и готовьте на среднем огне до готовности, вода должна полностью выкипеть (около 15-20 минут в зависимости от размера картофеля).

3. Добавить масло и паприку, увеличить огонь и обжарить до золотистой корочки.

В конце добавить натертый чеснок и измельченную зелень!

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