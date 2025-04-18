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Вафельный торт "Баунти" за 10 минут: рецепт десерта для пасхального стола
Вафельный торт – лучший быстрый десерт, который готовится очень быстро и любят его вс. Для яркого вкуса можно добавить джем, орехи, шоколад, желе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, который готовится с кокосовой стружкой.
Ингредиенты:
- Сгущенка – 110 г
- Сливочное масло – 200 г
- Вафли – две упаковки
- Миндаль – 70 г
- Кокосовая стружка – 100 г
Способ приготовления:
1. Смешайте сливочное масло комнатной температуры со сгущенкой, смешайте до однородности, добавьте кокосовую стружку, если хотите, чтобы кокос набух, оставьте массу на несколько часов в холодильник.
2. После добавьте измельченный миндаль, смажьте коржи, присыпьте кокосовой стружкой и отправьте в холодильник на 1-2 часа.
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