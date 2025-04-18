УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Вафельный торт "Баунти" за 10 минут: рецепт десерта для пасхального стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
3,0 т.
Вафельный торт 'Баунти' за 10 минут: рецепт десерта для пасхального стола

Вафельный торт – лучший быстрый десерт, который готовится очень быстро и любят его вс. Для яркого вкуса можно добавить джем, орехи, шоколад, желе.

Видео дня
Вафельный торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, который готовится с кокосовой стружкой.

Рецепт торта

Ингредиенты:

  • Сгущенка – 110 г
  • Сливочное масло – 200 г
  • Вафли – две упаковки
  • Миндаль – 70 г
  • Кокосовая стружка – 100 г

Способ приготовления:

1. Смешайте сливочное масло комнатной температуры со сгущенкой, смешайте до однородности, добавьте кокосовую стружку, если хотите, чтобы кокос набух, оставьте массу на несколько часов в холодильник.

Приготовление торта

2. После добавьте измельченный миндаль, смажьте коржи, присыпьте кокосовой стружкой и отправьте в холодильник на 1-2 часа.

Готовый торт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: