Вафельный торт 'Баунти' за 10 минут: рецепт десерта для пасхального стола

Вафельный торт – лучший быстрый десерт, который готовится очень быстро и любят его вс. Для яркого вкуса можно добавить джем, орехи, шоколад, желе.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, который готовится с кокосовой стружкой.

Ингредиенты:

Сгущенка – 110 г

Сливочное масло – 200 г

Вафли – две упаковки

Миндаль – 70 г

Кокосовая стружка – 100 г

Способ приготовления:

1. Смешайте сливочное масло комнатной температуры со сгущенкой, смешайте до однородности, добавьте кокосовую стружку, если хотите, чтобы кокос набух, оставьте массу на несколько часов в холодильник.

2. После добавьте измельченный миндаль, смажьте коржи, присыпьте кокосовой стружкой и отправьте в холодильник на 1-2 часа.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: