В Запорожье отсутствующая на службе военная получила 500 тысяч грн 'боевых': объявлено подозрение

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю командира одной из воинских частей Запорожья. Из-за халатности военного отсутствующая на службе женщина получила 500 тысяч гривен "боевых" выплат.

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Об этом сообщили в Госбюро расследований. Как отмечается, сейчас идет работа по возмещению государству ущерба.

Согласно материалов дела, военнослужащая была переведена из одной части в другую. Однако женщина решила остаться дома. Хотя она так и не прибыла в часть, "в течение пяти месяцев заместитель командира воинской части "не замечал" ее отсутствия и не информировал командира об этом факте", рассказали в ГБР.

Женщине насчитывали ежемесячное денежное довольствие, в том числе дополнительные вознаграждения. Всего ей за это время насчитали 495 тысяч гривен.

Теперь заместитель командира подозревается в халатном отношении к военной службе. Поскольку это произошло в условиях военного положения, мужчине грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Относительно военной, не явившейся на службу, правоохранители открыли отдельное уголовное производство. Процессуальное руководство осуществляет Мариупольская специализированная прокуратура в области обороны.

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