В Закарпатье столкнулись легковое авто и пассажирский автобус: есть погибшая и травмированная. Фото

22 ноября на автодороге регионального значения Долина-Хуст произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии один человек погиб, еще один пострадал.

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Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области в Facebook. Погибшую пришлось доставать из автомобиля с помощью гидравлического инструмента.

Отмечается, что ДТП произошло в селе Березово Хустского района, там столкнулись легковушка Audi A6 и рейсовый автобус Mercedes-Benz, выполнявший рейс "Хуст-Львов".

"В результате столкновения 22-летняя водитель легковушки от полученных травм погибла на месте происшествия. Ее тело с помощью гидравлического инструмента деблокировали спасатели 14-й государственной пожарно-спасательной части г. Хуст", – говорится в сообщении.

Также известно, что одна из пассажирок автобуса получила травмы, ее доставили в больницу в Хусте.

Работники ГСЧС в очередной раз напоминают, что дорога является зоной ответственности. Простые средства предосторожности являются залогом того, чтобы добраться до места назначения живым и здоровым.

Напомним, что в Закарпатье водитель легковушки в состоянии алкогольного опьянения сбил 15-летнего парня. В результате ДТП подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Кременчуг Полтавской области утром 13 ноября произошло ДТП. На нерегулируемом переходе скорая сбила 13-летнего мальчика на самокате. Ребенок с телесными повреждениями был госпитализирован в городскую детскую больницу.

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