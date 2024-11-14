В Закарпатье пьяный водитель сбил 15-летнего подростка: в полиции раскрыли подробности аварии. Фото

В Закарпатье водитель легковушки в состоянии алкогольного опьянения сбил 15-летнего парня. В результате ДТП подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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Об этом сообщает полиция Закарпатской области. Отмечается, что 13 ноября около 19:00 медики сообщили на линию "102" о ДТП с пострадавшим в селе Нижнее Селище Хустского района.

Сотрудники Хустского районного управления полиции оперативно прибыли на место, где провели первичные следственные действия и установили предварительные обстоятельства инцидента. Полицейские выяснили, что 42-летний житель села Нанково, управляя автомобилем Ford Escort, не справился с управлением и наехал на 15-летнего местного жителя, который шел вдоль дороги, толкая перед собой скутер. В результате ДТП подросток получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Водитель также был доставлен в больницу с травмами, в его крови обнаружено 0,8 промилле алкоголя.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшего тяжкие телесные повреждения потерпевшего, следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время водитель находится в медицинском учреждении под круглосуточной охраной полиции. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в городе Кременчуг Полтавской области утром 13 ноября произошло ДТП. На нерегулируемом переходе скорая сбила 13-летнего мальчика на самокате. Ребенок с телесными повреждениями был госпитализирован в городскую детскую больницу.

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