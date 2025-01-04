'В Японии я не встретила ни одного пророссийского человека': Полина с Киевщины поделилась своей историей с Музеем 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

В начале полномасштабного вторжения Полина оказалась в Японии. Через год вернулась в Украину. Девушка отмечает определенное сходство таких разных, на первый взгляд, культур — по ее мнению, самураи и казаки очень похожи по духу. Свою историю Полина доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, сообщает пресс-служба Фонда.

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Полина первые взрывы услышала дома в Белой Церкви. Она не планировала уезжать, но выигранная программа стажировки в Японии изменила ее планы. Девушка наблюдала, как японцы выражают поддержку Украине: с ней постоянно общались люди, которые желали победить, а новости о событиях в Украине занимали центральное место в медиа.

"Украинская тема очень популярна среди японцев. Они читают о нас в газетах, следят за новостями и поддерживают словами: "Победите россию, мы с вами". Там я не встретила ни одного пророссийского человека", – делится Полина.

В Японии она заметила, как активно развивается украинская культура: открываются заведения украинской кухни, создаются сообщества для поддержки переселенцев. К тому же Япония, пережившая Вторую мировую войну и хорошо знает, как восстанавливать страну. Их технологии и умение работать в экстремальных условиях могут помочь Украине в будущем.

"Япония прекрасная страна, но украинцы самые родные для меня. Меня очень вдохновляет наша молодежь, которая создает инициативы, изобретения и проекты для поддержки армии. Я благодарна нашим воинам, которые позволяют нам жить и работать для нашей страны. Я уверена, что вместе мы сделаем Украину еще лучше", – говорит Полина.

История Полины с Киевщины - здесь.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова уже насчитывает более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины. Вы можете также поделиться своей историей на портале Музея или по номеру горячей линии 0 (800) 509 001.