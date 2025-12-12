В ВВС определились с победителями премии 'Книга года' в Украине – фото, видео

Украинская редакция национального британского вещателя BBC объявила победителей 21-й литературной премии "Книга года BBC-2025". В частности, названы три писателя-победителя в главных номинациях конкурса, и победитель-читатель, который сделал лучшую любительскую рецензию на книгу.

Книги о войне и детских травмах преобладали в этом году среди претендентов на звание Книги года BBC. Победу одержала дебютантка, которая "смогла изящно, саркастично и иронично описать свой рост в Луганской области", отмечают авторы конкурса.

Кто победил

Так, в номинации "Книга года" победила книга"Мой флаг записял котик" автора Лены Лягушонковой. В романе она рассказывает о своей жизни сначала в небольшом населенном пункте возле Луганска, а потом и в самом городе.

"Читая эту книгу, я смеялась, а потом почти плакала. Потому что в ней полно сарказма, иронии, черного юмора и трагизма. То, как автор описывает свою жизнь, захватывает дух и вызывает удивление, заставляя брови подниматься в немом вопросе. Здесь живая речь, много ругани и жестких сцен, поэтому это произведение для взрослых", – описывает свои впечатления ведущая конкурса.

В номинации "Эссеистика" победителем стал Мирослав Лаюк со сборником репортажей и эссе"Списки".

Номинацию "Детская книга года" выиграла автор Катя Штанко и ее "Всадники дождя".

В конкурсе "Лучший читатель" победила рецензия Анастасии Андреев на книгу "Овцы целы" Евгении Кузнецовой.

Победители в каждой номинации получат денежные премии в размере тысячи фунтов стерлингов в гривневом эквиваленте – то есть 56 тысяч гривен каждый. Анастасия Андреев, которая "не планировала что-то выигрывать", получит в подарок электронную книгу.

Как проводили конкурс

Награждение "Книги года BBC" состоялось уже 21-й раз. Конкурс не останавливался ни одного года, в том числе и сейчас, когда Украина ежедневно находится под российскими атаками.

"Четыре последних года проводим конкурс во время большой войны. Мы не останавливались. За это время количество книг только увеличивается", – сказала главный редактор BBC-Украина Марта Шокало, открывая церемонию.

Победителей в этом году выбирали из более чем 150 книг, которые издательства подали на конкурс.

В длинные списки вошло 41 издание в трех номинациях. Из них жюри выбрало короткие списки Книги года BBC-2025.

Награждение было в книжном магазине "Сенс" на Крещатике. Полный зал читателей, писателей и издателей тепло встретили номинантов.

