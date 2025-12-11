В Украине вышла первая книга, напечатанная на бумаге из переработанных русскоязычных изданий. Фото

В Украине вышла первая книга, напечатанная на бумаге из переработанных русскоязычных изданий – роман Натальи Шостак "Тайна картины". Он был создан в рамках инициативы "Книжковий Русайклинг", которую реализуют сеть "Сільпо" вместе с издательством "Ранок".

Видео дня

В рамках этого проекта, супермаркеты "Сільпо" имеют пункты сбора книг на русском языке, которые затем отправляются на переработку. Бумага проходит очистку от напечатанного и превращается в сырье для печати новых украинских книг, пишет сайт "Читомо".

По словам организаторов, они планируют продолжать и расширять инициативу, чтобы переработанные русскоязычные книги становились ресурсом для украинского книгоиздания.

А целевой аудиторией первой такой книги являются подростки. Главная героиня романа – двенадцатилетняя девочка Сашка, которая внезапно оказывается в 1842 году после встречи с загадочной картиной. Путешествие в прошлое, новые знакомства, испытания и неразгаданные истории становятся для девочки толчком к личным открытиям.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что ChatGPT назвал самые популярные детские книги украинских авторов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!