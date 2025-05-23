В ВСУ уволили комбрига 59-й бригады СБС Шевчука: стала известна причина

Подполковника ВСУ Богдана Шевчука уволили с должности командира 59 Отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем, которая сейчас воюет на Покровском направлении. Должность комбрига 59 ОШБ СБС получил полковник Александр Сак, который до этого был командиром 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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Увольнение Шевчука произошло не только из-за просчетов в действиях бригады, но и из-за "недостоверных докладов". Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий.

"59-я ОШБр находится на направлении главного удара противника. Командованием воинской части был допущен ряд просчетов, а также предоставлялись недостоверные доклады о состоянии и положении войск, что создавало дополнительную угрозу жизни военнослужащих. Учитывая указанное, подполковник Богдан Шевчук был заменен на более опытного командира", – отметил он.

Лиховий добавил, что решение принято "на уровне главнокомандующего", а полковник Александр Сак "имеет значительный боевой опыт и лидерские качества".

"Принятие такого кадрового решения на уровне главнокомандующего ВСУ объясняется необходимостью перемещения полковника Александра Сака между различными видами войск", – пояснил спикер Генштаба.

В то же время он отметил, что подполковник Богдан Шевчук "является перспективным командиром и после отдыха будет назначен на другую должность".

В свою очередь Шевчук рассказал, что приказ о снятии его с должности комбрига поступил без предупреждения.

"Причиной могло быть напряжение на Покровском направлении. Бригады просто не выдерживают натиска противника. Был риск окружения людей, я принял самостоятельное решение о выводе личного состава с позиций. Это вопрос удержания населенного пункта. Если бы это была позиция в посадке, то это бы не играло такую ключевую роль. Главнокомандующему и президенту это не понравилось и решили меня снять с должности", – считает он.

Как сообщал OBOZ.UA, еще раньше известный журналист и военкор, а теперь и военнослужащий Юрий Бутусов публично обратился к главкому ВСУ Александру Сирскому по поводу комбрига Богдана Шевчука.

По мнению Бутусова, Шевчук "это молодой энергичный человек, уровень управления которого соответствует должности командира роты, возможно – батальона", но никак не бригады, и из-за него возможны потери территорий.

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