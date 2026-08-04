В ВСУ пока не будет веганских сухих пайков: в Минобороны назвали причину

Министерство обороны Украины сообщило, что в настоящее время не планирует вводить растительные сухие пайки для военнослужащих Вооруженных сил Украины. В ведомстве объяснили это тем, что растительные продукты, по их мнению, не обеспечат необходимую энергетическую ценность для бойцов в сложных условиях.

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Об этом стало известно из ответа Министерства обороны на запрос общественной организации"Каждое животное". В документе указано, что внедрение растительных рационов не ведется и не планируется, поскольку растительные продукты "не обеспечат необходимую энергетическую ценность" военнослужащих.

Этот ответ прозвучал после того, как ранее именно Минобороны заявляло о подготовке веганских и вегетарианских сухих пайков. Еще в феврале 2025 года ведомство приказом № 129 утвердило нормы замены мясных продуктов на растительные аналоги для формирования соответствующего меню в суточном полевом наборе продуктов.

Впрочем, эти изменения так и не были внесены в Каталог продуктов, по которому осуществляются государственные закупки. Из-за этого закупка таких сухих пайков фактически не началась.

Как развивались события

Общественная организация "Каждая Животное" сообщила, что разработала первые веганские сухие пайки для военных в конце 2023 года. В августе 2024 года эти разработки были представлены Министерству обороны в ходе круглого стола. Тогда в ведомстве заявили, что новые сухие пайки будут учитывать религиозные, медицинские и этические потребности военнослужащих, а ориентировочным сроком их внедрения называли декабрь 2024 года.

Впоследствии этот срок несколько раз переносили. В течение 2025–2026 годов организация получала от Министерства обороны ответы без конкретной информации о ходе реализации проекта.

В июле 2026 года общественная организация получила новый ответ, в котором Минобороны сообщило, что внедрение растительных сухпайков не ведется и не планируется.

Разработанные общественной организацией совместно с партнерами растительные сухие пайки, по её данным, соответствуют технической спецификации Министерства обороны и стандартам НАТО по содержанию белков, жиров и углеводов. Также отмечается, что суточная калорийность такого рациона превышает 3500 ккал. По информации организации, сбалансированность меню подтвердили врачи, в частности диетолог Марк Шпара и гастроэнтеролог Валентина Мойсеенко, а всю необходимую документацию ранее передали Минобороны.

Растительные сухпайки уже используются в ряде других стран. В частности, в Вооруженных силах Израиля, где служит более 10 тысяч военнослужащих-веганов, такие рационы ввели в 2017 году. Аналогичные решения действуют в США и Великобритании, а в Индии вегетарианское питание является стандартной частью обеспечения армии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Министерство обороны продолжает работать над улучшением продовольственного обеспечения военнослужащих. Например, военное ведомство утвердило обновленные стандарты на индивидуальные рационы питания. И теперь, помимо обычных суточных полевых наборов продуктов — в народе их называют сухими пайками, — для военных можно будет закупать халяльные и кошерные сухие пайки.

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