Уберут борщ со свининой: какие особенности кошерных и халяльных сухпайков для военных и будет ли отдельное питание для диабетиков

Министерство обороны Украины неутомимо продолжает работать над улучшением пищевого обеспечения военнослужащих. Например, недавно военное ведомство утвердило обновленные стандарты на индивидуальные рационы питания. И теперь, кроме обычных суточных полевых наборов продуктов – в народе их называют сухими пайками, для военных можно будет закупать халяльные и кошерные сухпайки.

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Насколько новые индивидуальные рационы питания будут именно халяльными и кошерными и каких суточных полевых наборов продуктов на фронте действительно не хватает – рассказывает OBOZ.UA.

Что сейчас входит в сухой паек военного

Сейчас индивидуальный рацион питания для Вооруженных сил Украины – "Норма №15 – суточный полевой набор продуктов". Этот сухпаек был разработан в 2018 году и существует в двух вариантах: обычный (с калорийностью 3500 ккал) и усиленный (4100 ккал), и содержит:

– готовое к употреблению первое блюдо (борщ или супы с мясом в ассортименте: свинина, говядина, курятина);

– готовое к употреблению второе блюдо (каши с мясом или овощи с мясом в ассортименте);

– галеты из муки пшеничной первого сорта;

– сухари из муки пшеничной или ржаной первого сорта;

– чай и растворимый кофе;

– сахар, натуральный мед и фруктовый джем в ассортименте;

– соль и молотый черный перец;

– пластиковая одноразовая столовая ложка, бумажная салфетка и гигиеническая влажная салфетка.

В августе 2024 года в Министерстве обороны Украины заявили, что будут разработаны новые типы индивидуальных рационов питания. И новые рационы станут доступны для военнослужащих с декабря 2024 года, когда завершится процесс разработки и утверждения ассортимента.

"Наша цель – обеспечить все потребности наших военнослужащих, учитывая их убеждения, здоровье и этические принципы. Мы знаем, что многие наши военные придерживаются различных религиозных традиций или имеют особые диетические потребности, поэтому мы активно сотрудничаем с религиозными общинами и экспертами в области питания. Мы также понимаем важность этического выбора, поэтому растительные сухпайки станут важной частью нашей новой стратегии", – заявил тогда заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Но вот только в конце апреля 2025 года в Минобороны объявили, что была утверждена обновленная техническая спецификация (то есть стандарты) для двух новых видов сухпайков. Халяльных, разработанных для военных, которые придерживаются исламских норм питания. И кошерных, предназначенных для военнослужащих, которые исповедуют иудаизм.

Диабетикам отдельный паек пока не положен

Продукты халяльных и кошерных сухпайков должны быть сертифицированы специальными аккредитованными органами, которые следят за выполнением норм халяля и кашрута. Продукты не должны содержать ингредиенты и добавки, запрещенные для халяльного и кошерного питания.

Но в армии сомневаются, что поставщики новых индивидуальных рационов питания будут четко придерживаться религиозных требований и норм.

"Уберут из сухпайка борщ со свининой, оставят каши только с говядиной и курятиной и скажут – вот вам кошерный набор. Но дело же не только в виде мяса, очень важно, например, каким образом было убито животное. А в изготовлении хлебобулочных изделий должны участвовать евреи. Вообще там много тонкостей, но кто на них будет обращать внимание? Думаю, скоро появятся сухпайки для веганов: уберут все мясное, оставят только каши – и готово", – говорит OBOZ.UA Юрий, старший повар одного из подразделений ВСУ.

По его мнению, действительно, на что стоит обратить внимание, так это на суточные полевые наборы для диабетиков. В августе прошлого года в Минобороны об этом говорили, но пока что дело до них не дошло.

С осени 2023 года в Украине начали мобилизовать военнообязанных с сахарным диабетом легкой и средней степени (содержание глюкозы в крови – от 8 до13,7 ммол/л). Однако диабет – заболевание, требующее постоянного соблюдения определенной диеты – иначе болезнь будет прогрессировать.

Для диабетиков рекомендуется дробное питание – минимум четыре раза в день. Лучше пять. Существует медицинская диета №9, применяемая при сахарном диабете легкой и средней тяжести. Вот, например, одно из рекомендуемых меню на день:

– 1-й завтрак: яйцо всмятку, или белковый омлет, или яйцо с авокадо, кусочек ржаного хлеба с разрешенным видом сыра, чай;

– 2-й завтрак: салат из разрешенных фруктов и ягод;

– обед: овощной суп и кусочек отварной нежирной рыбы, или окрошка на закваске (без картофеля, сметану следует заменить нежирным кефиром);

– полдник: печеные яблоки;

– ужин: запеканка из зелени с творогом и овсяными хлопьями. За два часа до сна можно выпить стакан нежирного йогурта без сахара.

Понятно, что эта диета возможна только для гражданских. Однако в странах НАТО для военнослужащих давно существуют отдельные индивидуальные рационы питания. Почему бы их не взять за основу и не создать в Украине сухпаек для диабетиков? Да, это сложнее, чем изъять из рациона кашу со свининой, но все-таки...