В Винницкой области мужчина отказался от повестки и не явился в ТЦК: стало известно, как его наказали

В Винницкой области мужчина отказался от получения боевой повестки и не явился в территориальный центр комплектования. За совершенные действия он получил 3 года заключения.

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Об этом на своей Facebook-странице сообщила "Жмеринская окружная прокуратура". На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

"По публичному обвинению Жмеринской окружной прокуратуры судом признан виновным местный житель в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации (ст. 336 УК Украины) и приговорен к 3 годам лишения свободы", – говорится в сообщении.

По информации прокурора, 42-летний обвиняемый состоял на воинском учете, был пригоден по состоянию здоровья к военной службе и не имел законных оснований для отсрочки от призыва по мобилизации. Но, в период военного положения уклонист отказался от получения повестки и прохождения военной службы.

Мужчина без уважительной причины не явился в ТЦК и СП в указанный день и время для прохождения службы в Вооруженных силах Украины. Таким образом, житель Винницкой области нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва.

Напомним, в Одесской области мужчину привлекли к уголовной ответственности за советы, как избежать мобилизации. Обвиняемый распространял в Telegram-канале различные советы, чтобы предотвратить призыв, и подчеркивал, что не собирается идти защищать страну.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области мужчина уклонился от мобилизации. Свое нежелание становиться на защиту Украины обвиняемый аргументировал тем, что его родным хорошо живется на оккупированной территории, а призыв на военную службу он считает несправедливым.

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