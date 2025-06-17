В Винницкой области мужчина дважды отказался от повесток 'из-за проблем с сердцем': что решил суд

В Винницкой области мужчина два раза отказался получать повестки, аргументируя свои действия проблемами с сердцем. Во время судебного заседания он утверждал, что хотел справедливого заключения военно-врачебной комиссии.

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Об этом говорится в реестре судебных решений. Обвиняемого признали виновным и назначили ему 3 года заключения условно с испытательным сроком на 2 года.

По материалам дела, в октябре 2023 года ВВК признала мужчину пригодным к прохождению военной службы. Однако в июле и августе 2024 года он дважды отказался получать повестки и не явился в ТЦК, чем, по мнению суда, нарушил требования мобилизационной процедуры.

В суде обвиняемый признал факт отказа от повесток, но объяснил это состоянием здоровья, которое, по его словам, не было должным образом учтено ВВК. Он утверждал, что с детства имеет сердечные заболевания, а также страдает язвенной болезнью желудка и неоднократно обращался за медицинской помощью. Мужчина отметил, что считает вывод комиссии о пригодности необоснованным и подавал заявления в ТЦК с просьбой о повторном обследовании, однако получил отказ.

Он также сообщил, что в 2015 году его не допустили к участию в АТО из-за проблем со здоровьем, а в 2022 году после мобилизации его вернули из нескольких воинских частей по тем же причинам, однако никаких официальных документов об этом ему не предоставили.

В ТЦК подтвердили, что мужчина находится на воинском учете с 2011 года и дважды отказался от получения повесток. При этом он не предоставил официальных документов, свидетельствующих об обжаловании заключения ВВК. К материалам дела были приобщены медицинские справки, акты об отказе, учетная карточка и приказы о призыве.

Сторона защиты предоставила медицинские документы за 2023 год, подтверждающие диагнозы обвиняемого, а также копию заявления о повторном прохождении ВВК и ответ ТЦК, в котором указано невозможность пересмотра предыдущего заключения.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации, но с учетом приведенных обстоятельств назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Напомним, в Харькове суд наказал военнообязанного, который получил повестку, но уклонился от мобилизации. Мужчина оформил отсрочку от службы и отправил эти документы по почте ТЦК, но это не спасло его от наказания. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах суд вынес приговор 36-летнему мужчине за уклонение от мобилизации, которое обвиняемый аргументировал религиозными убеждениями. Его признали виновным и приговорили к трем годам заключения.

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