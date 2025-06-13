В Харькове мужчина не явился в ТЦК после получения повестки, а потом оформил отсрочку: чем все закончилось

В Харькове суд наказал военнообязанного, который получил повестку, но уклонился от мобилизации. Мужчина оформил отсрочку от службы и прислал ТЦК эти документы по почте, однако это не спасало его от наказания.

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Приговор по делу № 953/10970/24 вынес Киевский районный суд Харькова. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Согласно материалам дела, в сентябре 2024 года харьковчанин прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к прохождению военной службы по мобилизации. Мужчина получил "боевую" повестку, однако так и не прибыл в терцентр комплектования и соцподдержки.

На суде обвиняемый вину отрицал. По его словам, как-то он пришел на работу, где его встретили сотрудники полиции и сотрудники ТЦК, после он прошел ВВК.

"Он не поехал в ТЦК, поскольку ему стало плохо. Вызвал скорую и придерживался рекомендаций врача. В этот день по телефону сообщил сотруднику ТЦК о невозможности явки, а на следующий день прислал по почте документы. После указанных событий в ТЦК не приходил", – говорится в материалах дела.

По данным суда, на момент заседания у военнообязанного была оформлена отсрочка от мобилизации. В показаниях мужчина объяснил: это потому, что у него есть мать, которая имеет II группу инвалидности. Харьковчанин уверял, что умышленно от мобилизации не уклонялся.

Однако, проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

В то же время на приговор еще может быть подана апелляция в Харьковский апелляционный суд в течение 30 дней со дня его провозглашения через Киевский районный суд г. Харькова.

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатской области мужчина получил повестку на отправку на военную службу, но отказался от мобилизации из-за религиозных убеждений. До этого он проходил военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к мобилизации.

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