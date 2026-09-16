В Умань на празднование Рош га-Шана прибыло около 50 тыс. хасидов: сколько из них уже уехали обратно

В этом году в Умань Черкасской области на празднование Рош га-Шана прибыло около 50 тысяч паломников-хасидов. При этом за последние два дня 41 тысяча из них уже покинули Украину.

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Об этом во время брифинга в "Укринформе" сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, хасиды начали пересекать украинскую границу для въезда еще в 20-х числах августа. Однако наибольший поток паломников пришелся на прошедшую неделю – с понедельника по четверг.

Всего с 20-х чисел августа в Украину в составе организованных групп прибыло 46 тысяч паломников. По словам Демченко, это значительно больше, чем в 2025 году.

С учётом тех, кто прибывал в неорганизованных группах, и хасидов, которые уже находились в Украине, в Умани было около 50 тысяч паломников.

После празднования Рош ха-Шана хасиды начали активно возвращаться домой. За воскресенье и понедельник Украину покинули 41 тысяча паломников.

"Фактически остаётся небольшое количество тех, кто в ближайшие дни также покинет Украину", — отметил Демченко.

Как сообщал OBOZ.UA в сентябре 2025 года, накануне празднования Рош га-Шана в Умань прибыло более 35 тысяч паломников-хасидов. Они приехали в город для участия в традиционных мероприятиях по случаю иудейского Нового года.

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