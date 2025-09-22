Готовятся к массовой молитве: стало известно, сколько хасидов прибыло в Умань

По состоянию на утро понедельника, 22 сентября, в Умань прибыло более 35 тыс. хасидов-паломников. Они готовятся к празднованию иудейского Нового года, который начнется сегодня вечером и продлится два дня.

Видео дня

Об этом сообщают "Суспильне" со ссылкой на Государственную пограничную службу и пресс-служба Объединенной еврейской общины в Украине. Там добавили, что хасиды будут прибывать еще в течение дня, поэтому ожидается, что их количество достигнет 38 тысяч человек.

Хасиды едут в Украину несмотря на войну

Один из паломников, по имени Морис рассказал, что приехал в Украину неделю назад и сейчас готовится к празднованию. По его словам, здесь хасиды чувствуют сильную связь, а война в Украине их совсем не останавливает.

"Не важно это война в Украине, неважно, мы каждый год приезжаем сюда, это невероятно. Я приехал сюда неделю назад с братом близнецом, отчимом, и еще несколькими членами моей семьи. Желаю, чтобы все были счастливы – это самое главное", – отметил Морис.

Как отметила пиар-директор Международного благотворительного фона имени Раби Нахмана Анастасия Барышникова, в полдень, в день празднования Рош ха-Шана, хасиды собираются на масштабную молитву.

"Молитва называется Тикун а-Клали – буквальный перевод: "всеобъемлющее исправление", – это массовая молитва, во время которой зачитывается собрание из десяти псалмов царя Давида, чтение которых служит тшувой – покаянием, за все грехи", – пояснила она.

Напомним, по состоянию на утро 19 сентября в городе находилось более 20 тысяч паломников. В Умань также прибыли восемь израильских правоохранителей. Они вместе с украинскими коллегами будут следить за безопасностью во время празднования иудейского Нового года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о причинах, по которым хасиды едут в Умань и что означает Рош ха-Шана, или еврейский Новый год.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!