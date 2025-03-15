В Украину возвращается зима: западные области уже засыпало снегом. Видео

В Украину после значительного потепления возвращается зима, западные регионы уже засыпали снегом. В ближайшие дни похолодание почувствуют и на остальной территории нашей страны.

Видео дня

Видео с настоящей метелью было опубликовано в местных Telegram-каналах. Там подчеркнули, что весеннего тепла следует ожидать 22-23 марта.

"Между тем Волынь уже засыпало снегом. Украину внезапно в ближайшие дни накроет снег с дождем: температура ожидается до -8 градусов. Тепло вернется ближе к 22-23 марта", – говорится в сообщении.

На курорте Драгобрат тоже можно наблюдать снежный покров на горных склонах и тяжелые облака, которые, вероятно, принесут еще осадки.

На горной вершине Тростян выпал снег, во Львовской области близ Трускавца тоже можно наблюдать подобную картину, к тому же снега здесь – немало.

Как отмечала синоптик Наталья Диденко на выходные, 15-16 марта в Украину ворвется воздушная масса арктического происхождения, которая принесет похолодание. В результате этого 15 марта, дожди на западе и севере Украины местами будут переходить в мокрый снег. В центральных регионах будет идти дождь.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 15 марта, в Украине ожидается похолодание, дожди и местами мокрый снег. По прогнозу синоптиков, более интенсивные осадки пройдут в западных областях, тогда как в северных и центральных регионах будут умеренные дожди.

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