В Украину ворвется похолодание, пойдут дожди: синоптик дала прогноз на выходные. Карта

На выходные, 15-16 марта, в Украину ворвется воздушная масса арктического происхождения, которая принесет похолодание. В западных и большинстве северных регионах столбики термометров опустятся ниже 10 градусов тепла.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. В других областях в субботу ожидается настоящее тепло.

"В западных областях и в большинстве северных температура воздуха будет составлять в течение дня +3+9 градусов. На остальной территории Украины в субботу еще ожидается +12+20 градусов. Однако в воскресенье тепло останется только на юге и юго-востоке Украины", – говорится в сообщении.

В результате существенного похолодания завтра, 15 марта, дожди на западе и севере Украины местами будут переходить в мокрый снег. В центральных регионах будет идти дождь.

В южных областях и юго-востоке 15-16 марта без осадков.

В Киеве, 15 марта, возможен небольшой дождь, в воскресенье существенных осадков не ожидается. С субботы в столице будет постепенно холодать от +10+12 до +5+7 градусов. В воскресенье в течение дня столбики термометров будут колебаться около +2+5 градусов.

В понедельник, 17 марта, холодный воздух охватит всю Украину.

"Вся следующая рабочая неделя в Украине будет холодной, с "минусами" ночью и хилыми небольшими "плюсами" в дневные часы. Ориентировочно начнет теплеть в конце следующей недели, ближе к 22-23 марта", – резюмировала синоптик.

Напомним, по словам синоптика Натальи Птухи, в Украине погода до конца рабочей недели останется теплой, в пределах +4…+10 градусов ночью и +14…+19 градусов днем, а на юге – даже до +22. Украинцы еще смогут насладиться необычным мартовским теплом.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко ожидает, что уже к вечеру пятницы на западные области начнут заходить дожди. Снижение температуры в субботу связано с холодным циклоном, отметила она.

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