Похолодание и дождь с мокрым снегом: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 15 марта

В субботу, 15 марта, в Украине ожидается похолодание, дождь и местами мокрый снег. По прогнозу синоптиков наиболее интенсивные осадки пройдут в западных областях, тогда как в северных и центральных регионах будут умеренные дожди.

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На юге и на востоке значительных осадков не прогнозируется. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В субботу в Украине будет облачно. Ветер северо-восточный, а на юге и востоке – юго-западный, со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах ожидаются порывы до 15-20 м/с.

В западных и северных областях ночью и днем прогнозируется от +5 до +10 градусов, в Ровенской, Волынской и Львовской областях местами будет прохладнее – от +2 до +7. В центральных и восточных регионах ночью ожидается +6...+11, днем температура поднимется до +12...+17. Теплее всего будет на юге, где столбики термометров достигнут +22 градусов.

В Киеве и области прогнозируется облачная погода. Ночью возможен небольшой дождь, днем - умеренные осадки. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с, а температура в течение суток будет оставаться на уровне +6…+8 градусов.

На западе страны объявлен I уровень опасности (желтый) из-за сильных дождей и мокрого снега. Водителям и пешеходам следует быть осторожными из-за возможного ухудшения дорожной ситуации.

Уже ночью в субботу, 15 марта, на западе и севере Украины похолодает до +1…+6 градусов. Детальнее об этом – читайте в полном интервью с Натальей Птухой по ссылке.

Как ранее писал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко ожидает, что уже к вечеру пятницы на западные области начнут заходить дожди. Снижение температуры в субботу связано с холодным циклоном, отметила она.

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