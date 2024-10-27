В Украину ворвется похолодание, ударит мороз: синоптик назвала даты

В понедельник, 28 октября, воздух в течение дня прогреется до +12...+17 градусов. Но уже первые дни ноября принесут похолодание.

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2-3 ноября ночью возможны даже небольшие заморозки. О том, какими станут последние дни октября и первые дни ноября, рассказала синоптика Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, понедельник в Украине окажется удивительно теплым, как для конца октября.

"28 октября ожидается в течение дня +12+17 градусов. По центральной части, а вечером по западу пройдут небольшие дожди, однако все же пока будет преобладать в Украине погода без существенных осадков. В Киеве день в понедельник, похоже, будет самым теплым с перспективы вплоть до апреля, как минимум, разве что какой-нибудь рекорд произойдет зимой. Потому что завтра в столице предполагается до +17 градусов!" – подчеркнула Диденко.

А вот уже через неделю украинцам следует готовиться к окончательному приходу осени.

"2-3 ноября ожидается похолодание, ночью до небольшого мороза, днем в субботу не выше +4+10 градусов, а в воскресенье, 3-го ноября, в дневные часы не выше +1+6 градусов. Поэтому остаточное октябрьское тепло используйте в полной мере", – предостерегла синоптикиня.

Более того, согласно ее прогнозу, уже 4-5 ноября есть вероятность первого снега.

Напомним, ранее синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине в ноябре и возможно ли, что тенденция к аномальному теплу этого года распространится и на последний месяц осени.

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