В Украину ворвется новая волна жары до +37: синоптик дала новый прогноз. Карта

С воскресенья, 27 августа, в Украине ворвется новая волна жары. Кое-где температура воздуха прогреется вплоть до +37 градусов.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. В воскресенье, 27 августа, в Украине прогнозируется +30…+34 градуса.

Только в восточных областях будет немного прохладнее – температура удержится на уровне +27…+30 градусов.

Дожди в воскресенье возможны на юго-западе Украины и на крайнем севере. Однако они будут локальными и небольшими. На остальной территории будет сухо.

В Киеве в воскресенье синоптик прогнозирует +30…+33 градуса. Осадков в столице тоже не ожидается.

"А сильная жара заходит фактически с завтрашнего дня в большинство областей Украины. И постепенно, в течение недели, температура воздуха будет достигать +32… +37 градусов! Поэтому уже сейчас подумайте, как минимизировать влияние горячего воздуха […] Очень важно защититься особенно людям с сердечно -сосудистыми недугами", – отметила Диденко.

Она уточнила, что самое жаркое в начале недели будет на юге, севере и в центре Украины +33… +37 градусов. На западе и востоке ожидается +26…+30 градусов.

Ослабление сильной жары, вероятно, произойдет с четверга, 31 августа.

Напомним, что синоптик Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что осенью погода будет достаточно теплой и даже засушливой. Она отметила, что среднесезонная температура воздуха, вероятно, будет выше на один градус Цельсия по сравнению с показателями последних десятилетий.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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