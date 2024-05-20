В Украину ворвется настоящая жара, но будут дожди: синоптики дали прогноз на начало недели. Карта

В Украине в начале текущей недели – 21, 22 и 23 мая – в ряде областей воздух будет прогреваться до +27 градусов. Однако местами ожидаются дожди, а в четверг – грозы в большинстве регионов, кроме южного.

Прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра. Добавим: 21-22 мая в нашей стране (кроме Крыма, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Херсонской, а 21 мая и Волынской областей) будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Во вторник, 21 мая, только на Одесщине днем будет +20...+22. В остальных областях будет теплее, от +23 до +26 (и +27 градусов на юге).

Преимущественно без осадков, за исключением Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Черниговкой, Сумской, Харьковской областей. Там эксперты прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

В среду, 22 мая, на востоке и на Одесщине потеплеет на несколько градусов, но в целом температура останется на уровне предыдущих суток. Максимальная жара – до +27.

Дожди вероятны в тех же областях, что и 21 мая: Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Черниговкой, Сумской, Харьковской.

В четверг, 23 мая, осадки с грозами пройдут уже по всей Украине, кроме юга.

На западе (за исключением Закарпатья) температура немного упадет – до +24 максимум. Также на градус, до +25, температура будет ниже в крайних северных областях. В других регионах страны термометры покажут высокие показатели, до +27.

Как писал OBOZ.UA, ранее синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич заявил, что до 26 мая в некоторых областях температура днем поднимется до +30 градусов.

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