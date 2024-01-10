В Украину ворвется еще одна волна похолодания: синоптики дали прогноз и назвали дату потепления

После сильных морозов, 10 января в Украине температура воздуха значительно повысится. Но 12-14 января украинцев снова ждут ощутимые холода.

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Далее прогнозируется потепление. Подробности относительно погоды, которая будет наблюдаться в Украине в ближайшие дни, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Ночь 9 января была очень морозной, в северных регионах столбики термометров опускались ниже -20 градусов. Однако уже 10 января температура воздуха повысится.

Так, днем в среду ожидается около 0…-5 градусов (в Киеве 0…–2), ветер – северо-западный, порывистый. Существенных осадков в этот день Диденко не прогнозирует, однако на дорогах возможна гололедица.

11-го января прогнозируется снег, местами – мокрый. Однако температура воздуха будет держаться еще достаточно теплая, от -3 до +2 днем.

Определенное похолодание ожидается с 12 января, в разных регионах днем столбики термометров будут показывать от -6...-4 до -11...-9 (на Сумщине -12...-10).

Приблизительно на таком же уровне, с незначительными колебаниями, будет держаться дневная температура и 13 января.

А уже с 14-15 января ожидается потепление.

"Пока сильнейший мороз пережили. Дальнейшие колебания температурные для нас, закаленных, не проблема. Главное – разумно согреваться, помогать тем, кто страдает от "минусов", и людям, и животным, внимательно следить за новыми прогнозами погоды. Не забывайте шапки и перчатки!" – резюмировала Диденко.

Напомним, ранее синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев в январе. По словам сотрудницы Укргидрометцентра Натальи Птухи, на территорию Украины зашла холодная арктическая воздушная масса и принесла морозы, которые останутся у нас и дальше. В ближайшие дни температура воздуха немного повысится, но 12 января снова похолодает.