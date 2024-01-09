'Расслабляться не стоит': синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев в январе

На территорию Украины зашла холодная арктическая воздушная масса и принесла морозы, которые останутся у нас и дальше. В ближайшие дни температуры воздуха немного повысится, но 12 января снова похолодает.

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Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. На северо-востоке страны, особенно в Черниговской и Сумской областях, температура в ближайшие два дня может достигать 23-25 ​​градусов мороза.

В других регионах 10 и 11 января температура воздуха будет колебаться от -15 до -21 градуса, днем ​​в южных областях от -7 до -12 градусов. А в Закарпатье в эти дни ночью -6...-13 градусов, а днем ​​-1...-7 градусов.

На юге же, конечно, морозы будут слабее, поскольку над морем более теплая воздушная масса.

В четверг, 11 января, морозы немного ослабеют. Ночью температура уже поднимется до -2...-8 градусов, а днем ​​от -3 до +2 градусов.

Однако расслабляться не стоит, потому что Украину ждет новая волна похолодания.

12-13 января снова ожидается понижение температуры, хоть и менее резкое, чем сейчас, но морозы не ослабеют.

Таким образом, ночью 12 января температура составит −7…−13, на северо-востоке до -17 градусов, а 13 января в восточных и северо-восточных областях ночная температура достигнет −14…−20 градусов. На юге, юго-востоке и Закарпатье −3…−9.

Сейчас преобладают северные ветры с холодной воздушной массой, которые с 9 января начинают возвращать на северо-запад и запад с умеренной скоростью: 7-12 м/с.

В этой связи до конца недели возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Всего в ближайшие 10 дней по Украине будет преобладать морозная погода. На этой неделе тепла ждать совсем не стоит.

Ранее сообщалось, что вместе с сильными морозами во многих областях прошли снегопады. Из-за сильных осадков движение транспорта на многих трассах парализовано. Также из-за сильного порывистого ветра по всей стране зафиксированы проблемы с электроснабжением.

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