В Украину после оттепели ворвутся морозы, но коснутся не всех областей: синоптики дали прогноз. Карта

В четверг, 4 января, в Украине будет царить аномально теплая погода. В некоторых регионах нашей страны столбики термометров поднимутся до +10. Однако уже в ближайшие дни температура кардинально изменится.

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К концу недели синоптики прогнозируют морозы до 17 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В течение дня 4 января по всей стране будет преобладать пасмурная погода с осадками. В большинстве областей пройдут небольшие дожди. В Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях возможен снег.

На юге Украины в этот день буде переменная облачность и до 10 градусов тепла. Также аномальная для января температура ожидается на западе – до +8…+10 градусов.

В пятницу, 5 января, осадки прогнозируются на всей территории Украины. На севере пройдет мокрый снег, а в остальных регионах синоптики прогнозируют дождь.

В южных регионах сохранится аномально теплая погода – до +11 градусов. Однако в северных областях уже ударят морозы. В ночное время ожидается до -6 градусов, а в течение дня прогнозируется от 1 до 3 градусов ниже нуля.

В субботу, 6 января, морозы существенно усилятся. Самая низкая температура ожидается в Черниговской и Сумской областях. Ночью здесь будет до 17 градусов мороза, а в течение для 8-11 градусов ниже нуля.

На западе и севере Украины возможен небольшой снег. В других регионах нашей страны будет пасмурная погода. При этом на юге сохранится теплая погода. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму в течение дня будет от 8 до 10 градусов тепла.

В воскресенье, 7 января, морозная погода будет на западе, севере и на востоке Украины. Столбики термометров опустятся ночью до 13 градусов мороза, а днем покажут от 3 до 8 градусов ниже нуля.

На юге по-прежнему будет преобладать аномальное тепло до +10 градусов. Однако здесь синоптики также прогнозируют осадки в течение 7 января.

В Киеве в этот день также прогнозируется сильный мороз. Ночью температура в столице опустится до -10, а днем ожидается 6-8 градусов мороза.

Напомним, в январе 2024 года по прогнозу в Украине будет достаточно теплая погода. Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1,5-2 градуса выше климатической нормы. В январе будет всего на 3-5 градусов холоднее, чем было в декабре.

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