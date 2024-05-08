В Украину ворвется арктическая воздушная масса: синоптик предупредила о заморозках. Карта

Западный антициклон Thomas принесет 9 мая в Украину сухую, малооблачную и солнечную погоду. В то же время, жарким этот день точно не будет для большинства украинских областей, а ночью возможны заморозки на поверхности земли.

Впрочем, похолодание будет краткосрочным. Подробности раскрыла синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, осадки 9 мая в Украине маловероятны. Погода днем будет солнечной, практически безоблачной.

Ночью столбики термометра опустятся вниз.

"Ясная погода ночью позволит арктической воздушной массе доехать до Украины и выстудить воздух и даже подстилающую поверхность к заморозкам. Лишь южная часть, Закарпатье и прикарпатские области смогут избежать заморозков. Ночью 10 мая заморозки еще продержатся на востоке, севере и в центре Украины, а уже 10 мая они прекратятся", – подчеркнула Диденко.

Днем 9 мая, согласно ее прогнозу, максимальная температура воздуха будет составлять +11...+17 градусов, на северо-востоке страны +9...+11, на юге и западе +15...+20, на Закарпатье – до +22 градусов.

В Киеве, как и в остальных регионах, осадков 9 мая не прогнозируется. Днем воздух прогреется до +11...+12, ночью же – +2...+5 градусов, в окрестностях заморозки.

Напомним, ранее синоптики рассказали о погодных "сюрпризах" в мае. В частности, предупреждали о возможности заморозков на поверхности почвы.

Также сообщалось, что на Солнце зафиксировали две мощные вспышки, последствия которых ощутят и на Земле.