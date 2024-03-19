В Украину ворвалось похолодание, в Одесской области пошел снег. Фото и видео

Во вторник, 19 марта, во всех областях Украины синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Также на юго-востоке в течение дня будет туман.

Температура воздуха будет колебаться от +2 на западе до +12 на востоке страны. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, в западных областях в течение дня будет идти снег с дождем. Водителей предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер в западных регионах будет северо-западный, 7-12 м/с. В течение дня ожидается +1…+6 градусов.

На остальной территории нашей страны будут дожди, местами с мокрым снегом. В Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму прогнозируется туман.

В течение дня по стране ожидается 4-9 градусов тепла, а на юго-востоке столбики термометров поднимутся до +12.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине 19 марта циклон будет определять влажную погоду. Дожди будут на западе, в центре Украины, а на севере местами с мокрым снегом. По ее прогнозу, потепление ожидается с 22 марта.

Стоит отметить, что с самого утра 19 марта в Одесской области выпал снег. Местные жители в соцсетях поделились кадрами заснеженных улиц. Несмотря на плюсовую температуру на юге Украины, снег не тает и продолжает засыпать некоторые населенные пункты Одесщины.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха пообещала холода до конца марта. Однако сейчас, по ее словам, фиксируется тенденция к незначительному постепенному повышению температуры.

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