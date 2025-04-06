В Украину вернулся снег: водителей призвали быть осторожными на дорогах. Видео

В Украину 6 апреля пришло обещанное синоптикам похолодание. В ряде регионов нашего государства в этот день выпал снег.

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Начало заметать не только западные области, но и частично юг и центр Украины, видео оттуда появляется в сети. Водителей же просят осторожничать на дороге.

Кадры заснеженных улиц с утра в воскресенье начали публиковать жители Волыни, Львовщины, Тернопольщины, Ривненщины, Одесщины, появлялись сообщения о мокром снеге в Черкасской области.

Во Львове снег шел еще накануне вечером.

Также снег начал падать в Калуше в Ивано-Франковской области.

"Водители: кто уже на летних шинах – будьте осторожны", – призывают соотечественников в местных пабликах.

Напомним, ранее в ГСЧС предупредили украинцев о прогнозируемом Укргидрометцентром ухудшении погодных условий. Уже 6-7 апреля синоптики прогнозировали снег и гололедицу в западных регионах, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях, что будет сопровождаться порывами ветра до 15-20 м/с и заморозками ночью до -6 (в Карпатах - до -10 градусов).

А уже 8-10 апреля холодная погода с ночными заморозками распространится на большинство территории Украины.

"Также возможны перебои в работе транспорта, энергетических и коммунальных служб. Призываем водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах! Позаботьтесь о своей безопасности и тепле!" – обращались к украинцам в ГСЧС.

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