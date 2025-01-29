В Украину вернется зимняя погода, но есть 'нюанс': синоптик рассказала, чего ждать в феврале

В начале февраля на Украину вернется зимняя погода, однако сильных морозов не ожидается. В некоторых областях пройдут дождь и мокрый снег.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, в феврале осадков по всей территории будет меньше, чем в январе.

В начале последнего зимнего месяца ожидается смена погодных условий. Уже 1 февраля возможны умеренные дожди, а в западных регионах небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха начнет снижаться: в западных и северных областях прогнозируется -1…+5 градусов, в то же время в Закарпатье будут держаться плюсовые показатели как днем, так и ночью.

Со 2 февраля температура снизится еще больше. В западных и северных регионах ночью и днем ожидается -3…+3 градуса, на остальной территории – от 0 до +6 градусов. Только в Закарпатье и юге днем еще возможно +6… +9 градусов, тогда как в других областях температурные показатели будут ниже.

2 февраля в западных, северных и центральных регионах прогнозируется небольшой снег, а на востоке и юго-востоке возможен мокрый снег с дождем. В других областях существенных осадков не ожидается. Таким образом, начало февраля ознаменуется возвращением зимней погоды, хотя и без сильных морозов.

"Возможно, в течение нескольких дней будет более ощутимое снижение температуры с приближением к норме, но по расчетам специалистов – мировых центров и нашего Центра по прогнозированию – в феврале в Украине ожидаются среднемесячные температуры на 1,5-2 градуса выше нормы", – подчеркнула синоптик.

Она добавила, что среднемесячная температура в феврале составит от -3 до +2 градусов, это несколько выше климатической нормы.

"Возможно, снова будет преобладать поле повышенного давления, и будет меньше осадков, чем обычно", – отметила Наталья Птуха.

Напомним, в последние годы снег стал для Украины дефицитом в результате критического потепления. Такое изменение климата плохо влияет на экосистемы, ведь снежный покров имеет немаловажное значение для его функционирования.

Как сообщал OBOZ.UA, метаанализ текущих последствий глобального потепления показывает, что треть всех живых видов может исчезнуть к 2100 году. Соответствующий сценарий может стать реальностью, если выбросы парниковых газов не замедлятся.

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