Климатической зимы нет уже три года: в Минэкологии заявили о критическом потеплении в Украине

В последние годы снег стал для Украины дефицитов из-за критического потепления. Такое изменение климата пагубно влияет на экосистемы, ведь снежный покров имеет огромное значение для их функционирования.

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Если раньше зима в Украине была сезоном морозов и метелей, то сейчас погода часто напоминает позднюю осень или раннюю весну. Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В ведомстве объяснили, что отсутствие продолжительных морозов и температурные рекорды стали обычным явлением из-за глобального потепления. Наша страна входит в регионы планеты, где в последнее десятилетие рост температуры происходил наивысшими темпами.

Заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская рассказала, что за последние 60 лет повышение средней температуры на нашей территории происходило почти в 2,5 раза быстрее, чем в мире. Причем основное потепление происходит, прежде всего, в зимний период.

Сейчас для Украины характерны колебания температуры в зимний период от +5 до -5 градусов. При этом на фоне достаточно высокой температуры могут случаться кратковременные волны экстремальных морозов или аномально сильные вьюги, парализующие инфраструктуру.

В Министерстве заявили, что дефицит снега негативно влияет на разные отрасли экономики Украины. В частности, снижается урожайность многих сельскохозяйственных культур, ведь без снега растения часто вымерзают, а в почве не хватает влаги. Кроме того, страдает зимний туризм, являющийся важным источником дохода для горных регионов.

Напомним, по словам Натальи Птухи в последнее время в течение зимнего периода в Украине характерно колебание температуры. Так что температурные показатели к концу зимы могут быть нестабильными. В последние десять лет это является нормой.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице Украины 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев в Киеве было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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