В Украину ворвется внезапное похолодание: в Гидрометцентре озвучили прогноз погоды на начало февраля

Почти весенняя погода в Украине, более присущая началу марта, будет сохраняться до конца января. В отдельных регионах воздух может прогреваться до +14 градусов. Но уже с 1 февраля начнется похолодание, сначала не слишком ощутимое, а позже более заметное. Снова вернутся "минусы", кое-где выпадет снег.

Видео дня

В то же время февраль может оказаться на несколько градусов теплее климатической нормы. Температуры будут колебаться возле отметки 0 градусов, при этом осадков может быть значительно меньше, чем в январе.

Подробный прогноз погоды на конец января – начало февраля в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

В Украине будет "весна" до ближайших выходных

Сейчас в Украине наблюдается практически весенняя погода – "такие температуры присущи именно началу марта", – отметила синоптик. Причина такого необычного тепла – ветер с юга. Но эта "весна" продлится недолго – до конца января.

"Продолжается поступление относительно теплого воздуха из южных широт на территорию Украины, соответственно, ветер южный. Пока будет такая конфигурация в барическом поле, такие температурные показатели будут удерживаться", – пояснила Наталья Птуха.

В ближайшие ночи синоптики прогнозируют +1…+7 градусов, только на востоке и в Карпатах несколько ниже, -2…+3 градуса. При этом дневные максимумы будут достигать отметок +5…+10 градусов на юге, а затем на западе страны +9…+14 градусов.

"До конца рабочей недели в Украине удержится погода без существенных осадков. Только в среду, 29 января, в большинстве западных областей "малоактивный атмосферный фронт повлечет за собой небольшой дождь", – предупредила синоптик.

Она добавила: благодаря такому сочетанию – теплой воздушной массе и влажности – ночью и утром в Украине возможны туманы. Они будут наблюдаться на востоке 29 января, а 30-31 января практически везде в Украине. "Поэтому водителям нужно быть крайне осмотрительными и осторожными", – посоветовала Наталья Птуха.

В начале февраля в Украину ворвется похолодание

С первых дней февраля ожидается изменение погоды. 1 февраля возможны умеренные дожди, в западных областях – небольшой мокрый снег и дождь. Температура также существенно снизится. На западе и севере -1...+5 градусов, при этом Закарпатье останется с плюсовыми значениями и днем, и ночью.

Со 2 февраля синоптики предполагают более существенное понижение температуры. В ночные и дневные часы на западе и севере ожидается -3…+3 градусов, на остальной территории в течение суток 0…+6 градусов, днем только на Закарпатье и юге еще +6…+9 градусов, а на остальной территории страны – более низкие температуры.

2 февраля в западных, северных и центральных областях ожидается небольшой снег. В то же время на востоке и юго-востоке возможна смешанная фаза, мокрый снег. Остальная территория останется без осадков.

Таким образом, в начале февраля будет возвращение к зимней погоде.

Погода в феврале вернется к зимней, но сильных морозов не предвидится

"Возможно, в течение нескольких дней будет более ощутимое снижение температуры с приближением к норме, но по расчетам специалистов – мировых центров и нашего Центра по прогнозированию – в феврале в Украине ожидается среднемесячная температура на 1,5-2 градуса выше нормы. Ожидаем среднемесячную температуру в феврале от -3 до +2 градусов, это несколько выше климатической нормы", – рассказала синоптик.

Но осадков, наоборот, может быть меньше, чем в январе. "Возможно, будет снова преобладать поле повышенного давления и будет меньше осадков, чем обычно", – уточнила Наталья Птуха.

Подробный прогноз погоды в Украине от Гидрометцентра

На официальном сайте Украинского гидрометцентра обнародованы подробные погодные карты на каждый день с 29 января по 2 февраля. Синоптики прогнозируют существенные изменения погоды.

Так, в среду, 29 января, на всей территории Украины будут преобладать плюсовые температуры, достаточно высокие для этого времени года. Столбик термометра будет подниматься до отметки +14 градусов на юге материковой Украины и до +16 градусов в Крыму. На западе, в центре и на востоке страны температурный максимум составит +10…+13 градусов, на севере +9 градусов. Ночной мороз не предвидится. В западных областях – возможен небольшой дождь.

В четверг, 30 января, осадков в Украине не прогнозируют, будет преобладать переменная облачность. Температурный фон остается на уровне предыдущего дня. Прохладнее всего будет на севере и северо-западе. Там столбик термометра не будет превышать отметки +9 градусов.

В пятницу, 31 января, небольшие осадки возможны на севере и в центре страны. На остальной территории будет сохраняться переменная облачность. Ожидается небольшое похолодание. Так, на юге днем воздух будет прогреваться до +13 градусов, на востоке до +10 градусов, на севере, в центре и на западе до +8…+9 градусов. Ночные температуры в зависимости от региона будут колебаться в диапазоне +2…+8 градусов.

В субботу, 1 февраля, всю территорию Украины накроют осадки – от кратковременных дождей до сильных и мокрого снега. При этом ожидается существенное похолодание. Температурный максимум на юге будет +11 градусов, на востоке +8 градусов, на севере +5 градусов, на западе +6 градусов. В то же время ночные температуры будут оставаться плюсовыми.

В воскресенье, 2 февраля, прогнозируется еще большее снижение температуры по сравнению с предыдущим днем. В большинстве регионов и ночные, и дневные значения будут колебаться около 0 градусов. Холоднее всего будет на западе и северо-западе, теплее всего на юге и востоке. Осадки разной фазы ожидаются на всей территории Украины.