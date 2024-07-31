В Украину идет новая волна жары до +40. Синоптик озвучила прогноз погоды на август

Украина вступила в один из самых жарких периодов года. Уже с 6 августа в страну может прийти новая волна тепла, когда температура будет достигать +42 градусов. Тем не менее сохраняется надежда на то, что нынешняя жара не побьет "рекорд" июльской. Традиционно жарче всего будет на юге. Кроме того, большинство регионов Украины накроет засуха. Наиболее комфортной погода будет оставаться только на западе страны.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

Новая волна жары вот-вот накроет Украину

6-8 августа в Украину может прийти новая волна "невозможной" жары, когда температура может доходить до +40 градусов. Возможно, эта волна будет подобна той, что была в июле. Сможет ли она превзойти июльскую? "Все будет зависеть от того, откуда она придет. Пока выглядит так, что не должна, но будем смотреть", – ответила синоптик.

В целом по стране в августе температура может быть на 2 градуса выше нормы, а на юге – на 4 градуса. "Это достаточно много", – констатировала она.

По словам Татьяны Адаменко, в настоящее время над Украиной находится "стационарный циклон", благодаря которому в ближайшие дни может немного "полить" северные и центральные области страны – тут вплоть до 4 августа могут идти небольшие дожди. Что касается востока и юга, то здесь никаких осадков не ожидается, а с приходом волны жары тут может начаться настоящая засуха.

"Циклон будет влиять на нашу погоду до 31 июля, а дальше он будет ослабевать. И та волна жары, которая идет, – следствие влияния высокого атмосферного давления, или антициклона. Эти барические образования разрушаются достаточно медленно, поэтому продолжительность жары на сегодня предсказать трудно", – предупредила она.

Уже 5-6 августа на юге нашей страны температура повысится до отметки +31… + 34 градуса. Прежде всего речь идет о Запорожской, Херсонской, Одесской областях. Одновременно "запад будет в комфортных условиях, +25… +30 градусов".

Таким образом, первая половина августа будет жаркой и засушливой для большей территории Украины, кроме западных и северных областей. "На востоке будет жарко и почти сухо, возможны небольшие осадки. Но это не те дожди, о которых можно говорить", – пояснила синоптик.

Вторая половина августа может быть не такой тяжелой

Если учесть, какой обычно бывает погода в Украине в августе, то можно предположить, что вторая половина этого месяца и в текущем году будет не настолько жаркой, как первая. "Высота солнца другая, таких максимумов быть не должно", – сказала синоптик.

"Самые высокие температуры обычно наблюдаются в Украине в конце июля – начале августа. Например, в августе 2010 года в Луганске была зафиксирована температура +42 градуса в тени. В этом году в июле +42 было в Николаеве", – напомнила она.

Прогноз погоды на август для Украины обещает жару до +39

По данным сайта The Weather Channel, в августе погода в Киеве в отдельные дни будет по-настоящему жаркой. Например, 13, 16 и 17 августа ожидается +37 градусов, а 14 августа +38 градусов.

В Николаеве жара до +39 градусов будет стоять на протяжении 11 дней, с 8 по 18 августа. Далее до конца месяца подобных максимумов не ожидается.

В Тернополе температура в августе будет на несколько градусов ниже, чем в Киеве. Температурный максимум на уровне +36 градусов ожидается 13 и 16 августа.

Прогноз погоды на август для Харькова обещает жару выше +30 градусов на протяжении практически всего месяца. Максимальные значения на уровне 37 градусов ожидаются 15-18 августа.

В Днепре температура в августе будет превышать +30 градусов почти ежедневно. Максимум на уровне +37 градусов также ожидается 15-18 августа.

Из-за жары в Украине будет меньше кукурузы, подсолнечника и сои

Продолжительные периоды жары фактически губят урожай поздних культур – кукурузы, подсолнечника, сои, рассказала Татьяна Адаменко.

"Ранние зерновые у нас с хорошим урожаем, потому что влаги весной было много, в мае не было сильной жары. Для этой группы культур все сложилось хорошо. Но что касается поздних культур, то по ним хорошо прошлась июльская волна жары. Они очень плохо реагируют на высокие температуры".

На юге Украины, где на протяжении половины месяца стояли температуры на уровне +35… +42 градусов, в частности в Херсонской и Николаевской областях, урожай значительно пострадал. "Урожай либо снизился, либо были случаи полной гибели посевов в отдельных регионах на юге, востоке и отчасти в центре страны".

"Но в западных регионах продолжительность жары была меньшей и ущерба для урожая практически не было никакого. Там прекрасный урожай кукурузы, подсолнечника, сои. В северных урожай меньший, но тоже неплохой", – пояснила синоптик.