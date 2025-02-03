В Украину пришло похолодание, в ряде областей пошел снег. Фото и видео

В Украину вернулось похолодание, и столбики термометров опустились до минусовых отметок. Вместе с тем, в ряде областей пошел снег и вернул людям зимнее настроение.

Видео дня

OBOZ.UA собрал фото и видео заснеженных городов нашей страны. В частности, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются по всей территории Украины.

Жители Херсона поделились сказочными фото и видео заснеженного города в местных Telegram-каналах.

Также жители Одесской области показали заснеженные виды.

"Вот теперь настоящая зима, Одесскую область заснежило. На дорогах области работает спецтехника", – говорится в сообщении одесских пабликов.

А в Николаеве дорожные службы перешли на усиленный режим работы.

"Ночью на дежурство вышли специалисты и спецтехника КП "ЭЛУ автодорог": 4 комбинированных дорожных машины и один погрузчик. А уже утром работники обработали спуски и подъемы противогололедными реагентами. Очередной диспетчер предприятия внимательно следит за ситуацией. В случае необходимости будет привлечена дополнительная техника", – говорится в сообщении.

Жители Львовщины тоже радуются приходу снега и приглашают желающих лепить снеговика.

"Львовята, до нас наконец добрался снежок. Вьюга в городе бушует серьезная. Завтра все лепить снеговика, если тот снег еще не растает", – написано в сообщении.

В Киеве 3 февраля сначала на левом, а затем на правом берегах города также выпал снег. Зима напомнила о себе в Троещине и Голосеевском районе. Синоптики прогнозируют осадки в столице в течение всего дня.

Соответствующими видео поделились пользователи в одном из столичных Telegram-каналов.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам синоптика Натальи Птухи, 3 февраля, в Украину вернется зимняя погода с морозами и снегом. Ночью ожидается до -4 градусов, днем от -2 до +3 градусов. В результате деятельности атмосферных фронтов в большинстве областей периодически будет выпадать умеренный снег. На юге и юго-востоке ожидается снег и мокрый снег, возможно налипание мокрого снега.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!