В Украину с понедельника вернутся морозы и снег: синоптик дала прогноз

С понедельника, 3 февраля, в Украину вернется зимняя погода с морозами и снегом. Ночью ожидается до -4 градусов, днем – от -2 до +3 градусов.

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Такой прогноз обнародовала синоптик Наталья Диденко. "Зима вернулась из короткого отпуска и сразу берется за работу. Похолодание возобновила, морозы готовит к карьерному повышению, поручила атмосферным фронтам организовать снег", – написала она в своем Telegram-канале.

По данным синоптика, ночью в понедельник в Украине ожидается 0...-4 градуса мороза, днем – от -2 до мороза до +3 градусов тепла.

Из-за действия атмосферных фронтов в большинстве областей периодически будет выпадать небольшой снег.

На юге и юго-востоке умеренные снег и мокрый снег, возможно налипание мокрого снега, из-за чего ожидается усложнение ситуации на дорогах, предостерегла Диденко.

При более высокой температуре воздуха будет дождь. В отдельных районах на юге осадки будут сильными, в Крыму днем в понедельник сильный дождь.

Ветер в Украине преимущественно северо-западный, умеренный, в западных областях возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

В Киеве понедельник будет прохладным, ночью -1...-3 градуса мороза, днем около нуля. Небольшой снег. На дорогах усилится гололед, поэтому следует быть особенно осторожными.

В дальнейшем в течение следующей недели в Украине похолодает еще на несколько градусов, ночью до -3...-8 мороза, днем до -3 градусов мороза до +2 градусов тепла.

В то же время сильного мороза пока не предвидится, прогнозирует Диденко.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 февраля отмечают День сурка. Харьковский сурок Тимка III дал свой прогноз на весну 2025-го: до конца зимы ученые еще ожидают небольшие снегопады и незначительные морозы.

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