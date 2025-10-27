В Украину придет потепление: синоптик назвала дату. Карта

В Украине потепление прогнозируется с 30 октября. До этого будет удерживаться сырая погода, в частности вторник, 28 октября, практически повсеместно пройдет или облачно, или с дождями.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко. На своей странице в Facebook она рассказала, с какой погодой в нашей стране будет второй день недели.

Прогноз погоды на 28 октября

Осадки ожидаются во всех областях, кроме восточных. В Карпатах, скорее всего, выпадет дождь с мокрым снегом.

На западе и севере западный ветер будет порывистым, временами с порывами до 15 метров в секунду.

Днем термометры покажут примерно +9...+12 градусов. Однако на западе будет холоднее, +7...+10, а на юге и юго-востоке теплее, +11...+16 градусов.

В Киеве во вторник местами небольшой дождь, местами прояснения. Ветер – с сильными порывами. Ночью в столице температура воздуха удержится на +5 градусах, днем – на отметках +10...+11.

Добавим: Украинский гидрометцентр прогнозирует, что в ночь на 28 октября в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях будут значительные дожди и порывы юго-восточного ветра в 15-20 метров в секунду. В связи с этим объявлен I (желтый) уровень опасности.

Как писал OBOZ.UA, согласно сообщениям УкрГМЦ, в Киевской области во вторник, 28 октября, ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +13 градусов.

