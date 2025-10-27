Дождь и до +13°С: прогноз погоды по Киевской области на 28 октября

В Киевской области во вторник, 28 октября, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 28 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура по области ночью 1-6°С тепла, днем 8-13°С; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем 10-12°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, к вечеру облака, царившие в небе в Киеве весь день, рассеются. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

