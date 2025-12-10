В Украину придет похолодание, но есть нюанс: синоптик объяснила, будут ли сильные морозы

В четверг, 11 декабря, в Украине ожидается сравнительно теплая погода с небольшим дождем и порывистым ветром. В то же время похолодание будет вытеснять антициклон, но сильных морозов пока не прогнозируется.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, с 13 по 16 декабря температура воздуха в Украине постепенно снизится днем до -3...+2 градусов, в ночные часы до -1-5 градусов, на востоке Украины местами до -7 градусов.

Погода в Украине и Киеве на 11 декабря

По сообщению синоптика, 11 декабря в большинстве регионов температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +8 градусов, на востоке и северо-востоке +1...+3 °C, а на западе страны +8...+11 °C.

Влажная погода ожидается практически повсеместно, преимущественно в виде небольшого дождя.

В Киеве завтра местами небольшой дождь, в течение дня будет задувать порывистый ветер юго-западного направления, воздух завтра днем прогреется до +8 градусов.

В Укргидрометцентре добавили, что ночью на северо-западе страны, днем в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях небольшой дождь, на северо-востоке страны с мокрым снегом.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 10 декабря во многих регионах Украины выпал первый снег. Существенные осадки коснулись северо-восточных и восточных областей, а на юге прошли сильные дожди.

Как сообщал OBOZ.UA, в Укргидрометцентре прогнозируют, что эта зима в Украине может быть на 1,5-2 градуса теплее нормы. Впрочем, возможны кратковременные периоды мощных, до -18 градусов, морозов. Но именно кратковременные, от трех дней до максимум недели.

