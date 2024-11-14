В Украину после снега ворвется потепление до +12: синоптик назвала дату смены погоды. Карта

В Украину после холода и снега на выходных ворвется потепление. Так, уже в это воскресенье, 17 ноября, температура воздуха поднимется до +12 градусов.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. По ее прогнозу, в пятницу, 15 ноября, в большинстве областей Украины ожидается облачная погода с мокрым снегом.

В южных и восточных регионах без осадков. Ветер северо-западный, умеренный, на западе страны местами сильный.

В Киеве 15 ноября также прогнозируют мокрый снег, с температурой около 0 °C ночью и +2 °C днем. Однако, по прогнозу Диденко, на выходных ожидается потепление, и в Киеве температура повысится до +10 °C.

"Если завтра, 15 ноября, в Украине будет не выше даже днем +1+4 градусов, то уже в субботу ожидается +4+7, а в воскресенье +6+12 градусов. Так еще и без осадков, а в воскресенье возможно даже можно будет увидеть солнышко" – добавила синоптик.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в четверг, 14 ноября, выпал первый снег. В частности, в городе Белая Церковь местные жители получили возможность насладиться первым дыханием зимы.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 ноября в Украине во многих областях выпал снег. В частности, небольшой снежный покров наблюдался в Харьковской, Полтавской, Львовской, Одесской и Днепропетровской областях. Пользователи сети активно делились фотографиями и видео заснеженных улиц в соцсетях.

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