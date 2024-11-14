Настоящее дыхание зимы: на Киевщине выпал снег. Фото и видео

В Киевской области в четверг 14 ноября выпал первый снег. В частности, в городе Белая Церковь местные жители получили возможность насладиться первым дыханием зимы.

Видео дня

Об этом сообщили в соцсетях. К сожалению, на долго он не задержится из-за "плюсовой" температуры воздуха.

"В Белой Церкви выпал первый снег", – говорится в подписи фото.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть заснеженные улицы и клумбы города, которые превратились в настоящие произведения искусства.

Кроме того, кто-то настолько сильно обрадовался первому дыханию зимы, что сделал небольшого снеговика и оставил его на скамейке в парке.

Напомним, в Киеве и Киевской области в четверг, 14 ноября, облачно, небольшой мокрый снег с дождем. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 ноября в Украине во многих областях выпал снег. В частности, небольшой снежный покров наблюдали в Харьковской, Полтавской, Львовской, Одесской и Днепропетровской областях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!